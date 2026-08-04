Bulgarie : des néonazis tentent de pénétrer dans un hôtel où séjournent des Juifs

Un groupe néonazi a pris pour cible un hôtel de Sofia où séjournaient plusieurs dizaines d’adolescents juifs italiens, principalement issus des communautés de Rome et de Milan. Les individus, des ressortissants bulgares au crâne rasé, se sont rassemblés devant l’établissement, ont scandé des slogans nazis et effectué des saluts hitlériens, avec l’intention présumée de pénétrer dans l’hôtel.

Les jeunes se trouvaient dans la capitale bulgare dans le cadre d’un séjour de dix jours organisé par un mouvement de jeunesse juif. Aucun détail n’a été communiqué sur d’éventuelles arrestations ou sur l’intervention des forces de l’ordre.

Cet incident survient dans un contexte de forte hausse des actes antisémites à travers le monde. Le rapport annuel publié le 29 juillet par le J7, qui regroupe les principales communautés juives hors d’Israël, décrit une situation particulièrement préoccupante en 2025 en Argentine, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec également un chapitre consacré à l’Irlande.

Selon ce rapport, 2025 a été l’année la plus meurtrière pour les Juifs de la diaspora depuis plus de trente ans. Vingt personnes ont été tuées dans des attaques antisémites dans les pays membres du J7, notamment lors d’un massacre pendant une célébration de Hanoucca à Sydney, d’une attaque contre des fidèles dans une synagogue de Manchester, d’une fusillade visant des employés d’ambassade à Washington et d’un incendie criminel dans le Colorado. Les auteurs du rapport estiment que l’antisémitisme a atteint des niveaux inédits depuis la Seconde Guerre mondiale.