Deux hommes condamnés pour l’attaque d’un journaliste iranien à Londres

Deux ressortissants roumains ont été reconnus coupables vendredi au Royaume-Uni de l’attaque au couteau perpétrée en 2024 contre Pouria Zeraati, journaliste de la chaîne persanophone Iran International, connue pour ses critiques du régime iranien.

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Nandito Badea, 21 ans, et George Stana, 25 ans, ont été condamnés pour avoir volontairement blessé le journaliste devant son domicile de Wimbledon, dans le sud-ouest de Londres. La victime avait été poignardée à plusieurs reprises à la jambe et avait dû être hospitalisée en urgence avant de reprendre l’antenne quelques semaines plus tard.

Selon l’accusation, l’attaque visait à « réduire un journaliste au silence par l’intimidation et la violence ». Les procureurs ont soutenu durant le procès que l’agression constituait une opération menée par procuration pour le compte de l’Iran en raison du travail journalistique de Pouria Zeraati. Téhéran a toutefois nié toute implication.

Le parquet britannique a affirmé que les deux hommes avaient attendu leur cible avant de l’attaquer puis de quitter rapidement le pays de manière organisée. Arrêtés en Roumanie en décembre 2024, ils ont ensuite été extradés vers le Royaume-Uni. Leur peine sera prononcée le 3 juillet.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Londres et Téhéran. La chaîne Iran International, financée par des capitaux saoudiens et basée à Londres, est régulièrement visée par les autorités iraniennes, qui l’ont désignée comme une « organisation terroriste » en 2022.

Ces derniers mois, plusieurs autres affaires liées à de présumées activités iraniennes au Royaume-Uni ont été signalées, notamment des accusations d’espionnage visant un journaliste de la chaîne et une tentative d’incendie criminel contre ses locaux.