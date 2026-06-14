Italie : des Israéliens pris à partie lors de la Marche des fiertés de Bologne

Un groupe d’Israéliens affirme avoir été agressé verbalement et bousculé samedi lors de la Marche des fiertés organisée à Bologne, dans le nord de l’Italie, selon des témoignages recueillis par la chaîne israélienne Channel 12.

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Les participants portaient un drapeau arc-en-ciel orné d’une étoile de David, un symbole qui a suscité l’hostilité d’une partie des manifestants présents. Selon plusieurs témoins, une femme enceinte a notamment été violemment poussée au cours de l’incident.

« Ils nous criaient que nous étions des meurtriers. Tous les enfants présents étaient effrayés », a déclaré l’un des participants israéliens. Un autre affirme que plusieurs familles accompagnées d’enfants ont été prises à partie en raison de leur identité juive.

La manifestation, organisée cette année sous le slogan « Rivolta Pride » (« Pride de la révolte »), mettait en avant plusieurs revendications liées aux droits LGBT+, mais également un soutien affiché à la cause palestinienne. Des drapeaux palestiniens ont été visibles tout au long du cortège aux côtés des couleurs de la communauté LGBT+.

Les médias italiens rapportent que certains manifestants ont scandé des slogans pro-palestiniens et arboré des pancartes portant l’inscription « No Pride in Genocide » (« Pas de fierté dans un génocide »), en référence aux accusations visant Israël concernant la guerre à Gaza. Israël rejette fermement ces accusations.

D’autres tensions ont également été signalées durant le défilé. Des Iraniens opposés au régime de Téhéran, qui défilaient avec l’ancien drapeau iranien, auraient été visés par des slogans tels que « Les sionistes hors de la marche ».

L’incident intervient quelques semaines après une autre polémique en Italie. Les organisateurs de la Marche des fiertés de Rome avaient refusé qu’un char soit attribué à Keshet, la principale organisation juive LGBT+ du pays, après son refus d’adhérer à une plateforme politique condamnant ce que les organisateurs qualifient de « génocide à Gaza ».