L’Allemagne décore deux responsables israéliens pour le projet Arrow 3

L’Allemagne a honoré deux hauts responsables du ministère israélien de la Défense pour leur rôle central dans la coopération stratégique entre Berlin et Israël, notamment autour du système antimissile Arrow 3. Lors d’une cérémonie organisée sur une base de l’armée de l’air allemande, la Bundeswehr leur a remis la Croix d’honneur de la Bundeswehr.

Moshe Patel, directeur de l’Organisation israélienne de défense antimissile (IMDO), a reçu la Croix d’honneur en or, l’une des plus hautes distinctions militaires allemandes, exceptionnellement attribuée à des civils ou militaires étrangers pour services rendus à la Bundeswehr. Le colonel R., responsable de la division supérieure au sein de l’IMDO, s’est vu remettre la décoration en argent. Les insignes ont été remis par le général de brigade Arnt Kuebart.

Selon le ministère israélien de la Défense, ces distinctions récompensent la contribution déterminante des deux responsables à la mise en service opérationnelle initiale du système Arrow 3 en Allemagne en décembre 2025. Ce programme s’inscrit dans le cadre du plus important contrat d’exportation de défense de l’histoire d’Israël, estimé à environ 6,7 milliards de dollars.

Le système Arrow 3 a été développé conjointement par la direction israélienne de la recherche et du développement militaire et la Agence de défense antimissile des États-Unis. Israel Aerospace Industries (Industries aérospatiales d'Israël) en est le maître d’œuvre principal, avec la participation de plusieurs groupes industriels israéliens, dont Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems et Tomer.

Cette cérémonie illustre, selon les responsables présents, la profondeur du partenariat sécuritaire entre l’Allemagne et Israël, dans un contexte de renforcement des capacités européennes de défense aérienne face aux menaces balistiques.