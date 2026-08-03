« L’Angleterre n’est plus la même » : l’alerte d’un vétéran juif de 102 ans face à l’antisémitisme

À 102 ans, Monty Goldstein regarde avec inquiétude l’évolution du Royaume-Uni. Plus de huit décennies après avoir servi dans l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, ce vétéran juif affirme que la montée de l’antisémitisme lui donne le sentiment de ne plus reconnaître son pays.

« L’Angleterre n’est plus la même Angleterre », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’agence britannique PA, cité par Israel National News.

Né dans l’est de Londres, Monty Goldstein avait déjà connu dans sa jeunesse l’atmosphère tendue liée aux mouvements fascistes d’Oswald Mosley. Aujourd’hui, il dit constater une nouvelle vague de haine visant les Juifs, notamment dans le quartier londonien de Golders Green.

« Ce qui se passe à l’étranger n’est pas de ma faute. Pourtant, il y a tellement d’antisémitisme que certaines personnes ont peur de marcher dans la rue », affirme-t-il.

Mobilisé en 1943 à l’âge de 18 ans, il avait rejoint une unité antichar chargée de défendre Londres contre les attaques nazies. Il s’attendait à être envoyé en France après le débarquement de Normandie, mais son unité était finalement restée au Royaume-Uni pour protéger le territoire.

Depuis la fin de la guerre, il participe sans interruption aux commémorations organisées par l’Association des anciens combattants juifs britanniques.

Le vétéran dénonce aujourd’hui le sentiment d’insécurité qui pousse certains membres de la communauté à dissimuler leur identité juive, voire à envisager de quitter le pays.

« Les Juifs essaient d’être des citoyens exemplaires, de respecter la loi, de payer leurs impôts et d’aider les autres. Pourtant, ils sont traités comme des citoyens de seconde zone », regrette-t-il.

Monty Goldstein appelle également le système éducatif britannique à agir plus fermement contre la haine antisémite, estimant que les préjugés se diffusent dès le plus jeune âge.

Malgré son amertume, il assure rester profondément attaché au Royaume-Uni. « La Grande-Bretagne est mon pays. Je n’en connais pas d’autre », affirme-t-il.

Interrogé sur sa longévité, il répond simplement : « Chaque matin, lorsqu’on ouvre les yeux, il faut remercier Dieu. À cet âge, la vie est un cadeau. »