L’Europe dans le viseur de l’Iran : la menace des missiles se rapproche des grandes capitales

L’Europe est confrontée à une nouvelle réalité sécuritaire, marquée par la progression des capacités balistiques iraniennes. Longtemps perçu comme lointain, le risque lié aux missiles de Téhéran se rapproche désormais des grandes capitales européennes, selon plusieurs responsables israéliens.

Le président de l'entreprise de défense israélienne Rafael Advanced Defense Systems, Yuval Steinitz, a affirmé que des villes comme Londres, Paris, Amsterdam, Vienne ou Rome seraient aujourd’hui exposées sans protection suffisante face à une éventuelle frappe de longue portée. Selon lui, l’Iran a déjà démontré une capacité de lancement atteignant environ 4 000 kilomètres, bien au-delà des précédentes estimations fixées à 2 000 kilomètres.

Même prudence du côté de Ronen Cohen, ancien chef du secteur terrorisme au renseignement militaire israélien, qui estime que les capacités réelles de l’Iran demeurent largement secrètes. Il souligne toutefois que la possibilité d’une menace visant l’Europe occidentale ne peut plus être écartée, y compris à travers l’utilisation ponctuelle d’un armement avancé susceptible de produire un impact majeur.

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a également averti que sans certaines actions entreprises ces dernières années, l’Europe aurait pu se retrouver face à une menace grave de missiles balistiques iraniens.

En Europe, les réactions demeurent plus mesurées. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que "ce n’est pas notre guerre", tandis que le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre les conséquences régionales et internationales d’une escalade.

Parallèlement aux préoccupations militaires, les responsables israéliens évoquent également une bataille d’influence en Europe, marquée par des manifestations pro-palestiniennes dans plusieurs grandes villes, où certains participants ne considèrent pas l’Iran comme une menace directe.

Selon plusieurs évaluations en Israël, plusieurs pays européens commenceraient désormais à examiner des solutions de défense antimissile, y compris des systèmes israéliens. Des discussions sur des coopérations industrielles seraient notamment en cours avec l’Allemagne.