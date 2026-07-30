Le chancelier allemand Friedrich Merz a réaffirmé mardi que Berlin ne soutiendrait pas de sanctions générales contre Israël, malgré ses inquiétudes concernant la politique du gouvernement israélien en Judée-Samarie.

Lors d’une conférence de presse à Dublin aux côtés du Premier ministre irlandais Micheál Martin, le dirigeant allemand a exposé sa position sur les éventuelles mesures européennes visant l’État hébreu.

« Nous observons avec une grande inquiétude les activités du gouvernement israélien concernant les implantations en Judée-Samarie », a déclaré Friedrich Merz, précisant avoir fait part de ses préoccupations à plusieurs reprises à Benjamin Netanyahou, notamment lors d’entretiens privés.

« Mais nous ne pensons pas que des sanctions générales contre Israël constituent la bonne approche », a-t-il ajouté.

Le chancelier a justifié son refus par la responsabilité particulière de l’Allemagne envers Israël, en raison de son passé nazi.

« Je rappelle toujours aux chefs d’État et de gouvernement européens que l’Allemagne porte une responsabilité particulière envers l’État d’Israël. Pour cette raison, nous ne pouvons pas et ne participerons pas à un régime général de sanctions contre Israël », a-t-il insisté.

Berlin s’était déjà opposé à plusieurs propositions européennes visant à instaurer un embargo commercial sur les produits provenant des localités israéliennes de Judée-Samarie.

Selon la presse allemande, cette position crée des tensions croissantes entre Berlin et plusieurs capitales européennes. En juin, au moins 20 États membres avaient demandé à la Commission européenne de préciser les éventuelles mesures diplomatiques et économiques envisagées face à la poursuite des constructions israéliennes dans la région.

L’année dernière, Friedrich Merz avait annoncé un embargo sur les armes destinées à Israël avant de le lever trois mois plus tard. Il a par ailleurs rejeté les accusations de « génocide » visant les opérations israéliennes contre le Hamas dans la bande de Gaza.