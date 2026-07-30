Le chancelier allemand rejette des sanctions européennes contre Israël

Friedrich Merz a invoqué la responsabilité historique de l’Allemagne envers l’État juif, tout en exprimant ses réserves sur la politique israélienne en Judée-Samarie.

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
 ■ 
Google NewsSuivez-nousSuivre
German Chancellor Friedrich Merz attends the cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, July 29, 2026.
German Chancellor Friedrich Merz attends the cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, July 29, 2026. AP/Ebrahim Noroozi

Le chancelier allemand Friedrich Merz a réaffirmé mardi que Berlin ne soutiendrait pas de sanctions générales contre Israël, malgré ses inquiétudes concernant la politique du gouvernement israélien en Judée-Samarie.

Lors d’une conférence de presse à Dublin aux côtés du Premier ministre irlandais Micheál Martin, le dirigeant allemand a exposé sa position sur les éventuelles mesures européennes visant l’État hébreu.

« Nous observons avec une grande inquiétude les activités du gouvernement israélien concernant les implantations en Judée-Samarie », a déclaré Friedrich Merz, précisant avoir fait part de ses préoccupations à plusieurs reprises à Benjamin Netanyahou, notamment lors d’entretiens privés.

« Mais nous ne pensons pas que des sanctions générales contre Israël constituent la bonne approche », a-t-il ajouté.

Le chancelier a justifié son refus par la responsabilité particulière de l’Allemagne envers Israël, en raison de son passé nazi.

« Je rappelle toujours aux chefs d’État et de gouvernement européens que l’Allemagne porte une responsabilité particulière envers l’État d’Israël. Pour cette raison, nous ne pouvons pas et ne participerons pas à un régime général de sanctions contre Israël », a-t-il insisté.

Berlin s’était déjà opposé à plusieurs propositions européennes visant à instaurer un embargo commercial sur les produits provenant des localités israéliennes de Judée-Samarie.

Selon la presse allemande, cette position crée des tensions croissantes entre Berlin et plusieurs capitales européennes. En juin, au moins 20 États membres avaient demandé à la Commission européenne de préciser les éventuelles mesures diplomatiques et économiques envisagées face à la poursuite des constructions israéliennes dans la région.

L’année dernière, Friedrich Merz avait annoncé un embargo sur les armes destinées à Israël avant de le lever trois mois plus tard. Il a par ailleurs rejeté les accusations de « génocide » visant les opérations israéliennes contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Le match qu'on n'attendait pas... : l'Iran et l'Ukraine s'accordent pour éviter toute escalade
Le match qu'on n'attendait pas... : l'Iran et l'Ukraine s'accordent pour éviter toute escalade
Cet article a reçu 11 commentaires

Commentaires