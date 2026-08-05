Les actes antisémites bondissent de 21 % en six mois au Royaume-Uni

Les actes antisémites ont augmenté de 21 % au Royaume-Uni au cours des six premiers mois de 2026, selon les données publiées par l’organisation juive britannique Community Security Trust (CST) et rapportées par l’AFP.

Au total, 1 926 incidents ont été signalés entre janvier et juin, contre 1 598 durant la même période l’année précédente. Ce bilan regroupe notamment des agressions physiques, des insultes, des menaces et des actes de dégradation.

Le directeur du Community Security Trust, Mark Gardner, a averti que ces attaques ne visaient pas uniquement la communauté juive, mais fragilisaient l’ensemble de la société britannique.

« Elles ciblent directement les Juifs britanniques, mais elles portent également atteinte au Royaume-Uni et à toute la société », a déclaré Mark Gardner.

La secrétaire d’État britannique chargée de la police, Sarah Jones, a qualifié ces chiffres d’« effroyables » et appelé à poursuivre sans relâche la lutte contre l’antisémitisme.

« Nous ne devons jamais cesser de lutter pour débarrasser la société de ce mal », a affirmé Sarah Jones.

Le 29 avril, deux hommes juifs ont été poignardés dans le quartier londonien de Golders Green, où vit une importante communauté juive. Les autorités britanniques ont qualifié cette attaque d’acte terroriste et interpellé un suspect le jour même.

Dans les trois jours suivants, le Community Security Trust a recensé 71 incidents antisémites, dont 16 faisaient directement référence à cette agression.

Certains messages célébraient l’attaque et appelaient à commettre de nouvelles violences contre des Juifs. D’autres relayaient des théories du complot antisémites, selon l’organisation.

Plusieurs synagogues situées dans le nord-ouest de Londres ont également été visées par des incendies ou des tentatives d’incendie au cours de la même période.

Une partie de ces attaques a été revendiquée par un mouvement connu sous l’acronyme IMCR, également appelé « Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya ».

Ce groupe a aussi revendiqué une tentative d’incendie contre les locaux londoniens d’Iran International, un média en langue persane considéré comme une organisation terroriste par Téhéran.

Le ministère britannique de l’Intérieur a affirmé que des membres des Gardiens de la Révolution iraniens se trouvaient derrière l’IMCR. Les autorités britanniques considèrent les deux organisations comme des menaces pour la sécurité nationale.

Le Royaume-Uni avait déjà enregistré une forte hausse des actes antisémites et islamophobes après le massacre perpétré par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023.

Face à la persistance de la menace, le gouvernement britannique a annoncé à la mi-juillet un investissement de plus de 250 millions de livres sterling sur trois ans afin de renforcer la protection policière des communautés et des institutions juives.