Royaume-Uni : des jeunes scandent « Nous écraserons le sionisme » lors d’un camp palestinien

La branche britannique du Palestinian Youth Movement (PYM) a organisé un camp au cours duquel de jeunes participants ont scandé « Nous écraserons le sionisme » et « Jeunesse, soulevez-vous, notre révolution est une révolution arabe », selon des vidéos publiées par l’organisation sur Instagram.

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Organisé pendant le week-end férié de mai, ce programme a réuni plus de 100 jeunes Arabes. Le Palestinian Youth Movement organise ce type de rencontre tous les deux ans.

« Ensemble, nous avons discuté des deux dernières années dans notre région, de l’état actuel du mouvement palestinien en Grande-Bretagne et de notre rôle, en tant que jeunes de la diaspora, dans la prochaine phase de notre lutte de libération nationale », a indiqué l’organisation sur Instagram.

Le Palestinian Youth Movement se présente comme un mouvement populaire mobilisant les jeunesses palestinienne et arabe pour la « libération de la Palestine ». L’organisation affirme s’inspirer de « l’histoire révolutionnaire palestinienne » et vouloir libérer la population et le territoire « du fleuve à la mer ».

Les images publiées montrent également des participants regardant une présentation comportant une citation de Ghassan Kanafani, ancien porte-parole du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Ghassan Kanafani occupait cette fonction lorsque le groupe terroriste a participé au massacre de l’aéroport de Lod en 1972.

La diffusion de ces vidéos a suscité des inquiétudes concernant une possible radicalisation de mineurs sous couvert de soutien à la cause palestinienne.

La polémique s’est accentuée après un tournoi de football organisé par le Palestinian Youth Movement. Un entraîneur y portait un tee-shirt affichant « 48, l’avenir est décolonial ». La présence des numéros 10 et 7 sur les maillots de deux participants a également été interprétée par certains internautes comme une possible allusion au massacre du 7 octobre 2023. Aucun élément ne permet toutefois d’établir que cette combinaison était intentionnelle.

Selon le gouvernement israélien, le Palestinian Youth Movement entretient des liens étroits avec le FPLP et Samidoun, une organisation liée au groupe terroriste palestinien. En 2019, une juridiction française, citant un rapport de la Direction générale de la sécurité intérieure datant de 2015, avait décrit le mouvement comme étant « affilié au FPLP ».

Depuis le massacre du 7 octobre 2023, le Palestinian Youth Movement est devenu l’un des principaux organisateurs de mobilisations anti-israéliennes et antisionistes aux États-Unis. Le mouvement aurait participé à l’organisation d’au moins 450 rassemblements contre Israël.