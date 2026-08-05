Les incendies en Europe alimentent une nouvelle vague de complotisme antisémite

Les incendies qui frappent plusieurs pays européens sont détournés pour propager de nouvelles théories du complot antisémites sur les réseaux sociaux, selon une analyse publiée par CyberWell, une organisation spécialisée dans la surveillance de la haine antijuive en ligne, et relayée par le Jerusalem Post.

Les analystes ont identifié sur X des récits presque identiques, diffusés en français, en anglais et en espagnol. Ces publications prétendent, sans fournir de preuves, que des Juifs auraient volontairement déclenché les incendies en France, en Espagne et en Norvège, ou chercheraient à en tirer un avantage politique ou financier.

CyberWell a signalé ces contenus à la plateforme. D’après les chiffres recueillis par l’organisation, les publications concernant les incendies en Norvège ont dépassé deux millions de vues, transformant une accusation initialement isolée en une campagne antisémite beaucoup plus large.

En Espagne, les messages analysés auraient touché plus de 69 100 utilisateurs. CyberWell estime que leur diffusion simultanée dans plusieurs langues témoigne d’un mécanisme coordonné ou, à tout le moins, d’une reprise rapide des mêmes éléments de langage par différents comptes.

Au fil de leur propagation, certains messages ont intégré des appels à expulser les Juifs, des propos déshumanisants et des représentations antisémites bien connues. Parmi elles figure la caricature du « Happy Merchant », régulièrement utilisée dans les milieux suprémacistes blancs pour véhiculer des stéréotypes antijuifs.

L’organisation observe un phénomène similaire après chaque crise majeure. Des accusations antisémites avaient notamment circulé lors des incendies de Los Angeles en 2025 et de Patagonie en 2026, mais aussi après des attaques ou des crises sanitaires.

« Les mêmes récits de désignation d’un bouc émissaire, autrefois populaires dans la propagande nazie, deviennent aujourd’hui viraux sur les grandes plateformes après chaque crise », a dénoncé la fondatrice et directrice générale de CyberWell, Tal-Or Cohen Montemayor.

« Qu’il s’agisse d’un incendie, d’une épidémie, d’une fusillade ou d’une autre crise internationale, les mêmes théories réapparaissent en quelques heures », a poursuivi Tal-Or Cohen Montemayor.

Selon Tal-Or Cohen Montemayor, les circonstances changent, mais le mécanisme reste identique : présenter les Juifs comme les organisateurs secrets d’une catastrophe ou comme les bénéficiaires de la souffrance d’autrui.

CyberWell estime que ces publications correspondent aux formes de complotisme antisémite recensées dans la définition de travail de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, notamment les accusations collectives visant les Juifs et les mythes relatifs à un prétendu contrôle occulte.