Londres : des musulmans se mobilisent pour racheter une ancienne synagogue

Un projet immobilier et communautaire inédit prend forme dans l’est de Londres. Le groupe musulman Ashaadibi a versé un acompte de 235 000 livres sterling (environ 270 000 euros) afin d’acquérir la synagogue de Nelson Street, l’un des derniers édifices de ce type encore debout dans l’East End londonien.

Le bâtiment, vieux d’environ un siècle, appartient à la Federation of Synagogues et devait être mis aux enchères la semaine prochaine, avec un prix indicatif fixé à deux millions de livres. Selon le Jewish Chronicle, cette vente pourrait toutefois être suspendue si la communauté Ashaadibi parvient à réunir les fonds nécessaires.

Dans un appel aux dons en ligne, l’organisation explique vouloir lever 2,2 millions de livres dans les neuf prochains mois pour finaliser l’achat du site, auxquels s’ajouteraient environ 1,1 million de livres destinés aux travaux de rénovation. L’objectif affiché est de transformer l’ancienne synagogue en mosquée, mais aussi en centre communautaire et éducatif ouvert aux habitants du quartier.

Fondée en 2008, Ashaadibi affirme œuvrer à la préservation de l’identité culturelle et religieuse tout en apportant un soutien social aux résidents de Tower Hamlets, un arrondissement marqué par une grande diversité ethnique et confessionnelle. Le groupe indique accompagner plus de 500 personnes chaque semaine, mais fonctionner jusqu’à présent à partir de plusieurs locaux loués, ce qui limite, selon lui, l’ampleur et la cohérence de ses activités.

L’acquisition du bâtiment de Nelson Street permettrait ainsi de regrouper l’ensemble de ses services en un seul lieu. La Federation of Synagogues a été sollicitée pour réagir à cette initiative, sans avoir encore fait connaître sa position.

Ce projet, qui touche à un lieu emblématique de l’histoire juive de l’East End, suscite déjà l’attention au-delà du quartier, en posant la question du devenir du patrimoine religieux dans une ville en constante évolution démographique et culturelle.