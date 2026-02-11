Londres : un adolescent de 13 ans poignarde deux élèves dans un collège en criant "Allahu Akhbar"

Une attaque au couteau a semé la panique mardi dans un établissement scolaire du nord-ouest de Londres. Un adolescent de 13 ans a grièvement blessé deux élèves lors d’une agression survenue en pleine journée au collège Kingsbury, dans le quartier de Brent. Les deux victimes, âgées de 12 et 13 ans, luttaient pour leur vie après avoir été poignardées.

Selon les premiers éléments, l’attaque s’est produite peu avant la pause déjeuner, en pleine classe. Le jeune suspect aurait sorti un couteau et frappé un élève de 13 ans au cou et dans le dos en criant "Allahu Akbar", avant de s’en prendre à un second garçon de 12 ans sous les yeux d’autres élèves terrorisés.

Des policiers armés ont été dépêchés en urgence sur les lieux. Le suspect a toutefois réussi à prendre la fuite dans un premier temps. Il a été interpellé environ une heure plus tard à proximité de l’établissement, où il se serait caché. Il est actuellement détenu pour tentative de meurtre.

D’après des sources citées par les médias locaux, le jeune interpellé ne serait pas scolarisé dans l’établissement visé, ce qui soulève des interrogations sur les conditions de sécurité et la manière dont il a pu pénétrer dans l’enceinte avec une arme.

L’enquête se poursuit afin d’établir les motivations exactes de l’attaque. Les autorités n’ont pas officiellement qualifié les faits d’acte terroriste, mais cette piste n’a pas été écartée à ce stade. Des perquisitions liées au suspect ont également été menées au cours de la nuit.