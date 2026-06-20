Rome Pride : le groupe LGBTQ juif finalement autorisé à défiler

À quelques heures de la Marche des fiertés de Rome, l’association Keshet Italia, unique organisation LGBTQ juive d’Italie, a annoncé qu’elle participerait finalement à l’événement après avoir trouvé un compromis avec les organisateurs.

Le groupe avait initialement été écarté du défilé en raison de son refus d’adhérer à une déclaration politique de Rome Pride qualifiant la guerre menée par Israël à Gaza de « génocide ». Les organisateurs exigeaient en effet que les associations souhaitant être officiellement représentées soutiennent cette plateforme.

Dans un communiqué publié le mois dernier, Keshet Italia avait exprimé sa solidarité avec les souffrances des civils palestiniens, tout en affirmant ne pas être à l’aise avec l’utilisation du terme « génocide » pour qualifier le conflit. Cette position avait provoqué des tensions avec les organisateurs de la manifestation.

Selon plusieurs médias italiens, un compromis a finalement été trouvé après l’intervention de responsables politiques, dont le maire de Rome. Keshet Italia a confirmé qu’elle participerait au défilé et rejoindrait également le comité de coordination de Rome Pride pour l’édition 2027.

D’après la chaîne publique israélienne Kan, les membres du groupe défileront sous protection policière, après avoir été pris pour cible lors de l’édition précédente.

L’affaire intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de la présence de symboles israéliens lors des événements LGBTQ en Europe. La semaine dernière, à Bologne, plusieurs participants israéliens ont été pris à partie après avoir brandi un drapeau de la fierté portant une étoile de David. Selon des témoins cités par les médias israéliens, une femme enceinte aurait notamment été violemment bousculée lors de l’incident.