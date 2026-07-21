Royaume-Uni : Ed Miliband nommé ministre des Affaires étrangères par Andy Burnham

Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham a nommé lundi le député travailliste Ed Miliband au poste de ministre des Affaires étrangères, en remplacement d'Yvette Cooper, dans le cadre d'un vaste remaniement ministériel.

Dans son premier communiqué en tant que chef de la diplomatie britannique, Ed Miliband a fixé plusieurs priorités, parmi lesquelles la poursuite du soutien à l'Ukraine, le renforcement de l'alliance transatlantique avec les États-Unis, la recherche d'« une paix durable en Palestine et en Israël » ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz. Sur les réseaux sociaux, il a également évoqué l'histoire de sa famille, rappelant que ses parents avaient trouvé refuge au Royaume-Uni après avoir fui les persécutions nazies.

Âgé de 56 ans, Ed Miliband entretient depuis longtemps une relation complexe avec Israël. En tant que chef du Parti travailliste, il avait vivement critiqué l'opération israélienne à Gaza en 2014, la qualifiant de « mauvaise et injustifiable », et avait imposé à ses députés de voter en faveur d'une motion symbolique reconnaissant un État palestinien. Il avait également dénoncé l'expansion des implantations israéliennes, qu'il jugeait « illégale ». Source : British Jewish News.

Dans le même temps, le nouveau ministre a adopté des positions plus favorables à Israël sur d'autres dossiers. Après les massacres du 7 octobre 2023, il a refusé de soutenir un cessez-le-feu immédiat et sans conditions, privilégiant des pauses humanitaires. Il a qualifié le Hamas d'organisation terroriste, condamné les tirs de roquettes contre Israël et rejeté le mouvement BDS, estimant qu'il constituait un obstacle à la paix.

Cette nomination intervient alors qu'Andy Burnham, récemment devenu Premier ministre, a promis une ligne plus ferme envers Israël. Il s'est engagé à examiner de nouvelles sanctions contre des individus et des entités israéliens, ainsi qu'une éventuelle interdiction du commerce avec les produits issus des implantations en Judée-Samarie. Tout en réaffirmant sa lutte contre l'antisémitisme et sa condamnation de l'attaque du Hamas du 7 octobre, il a toutefois refusé de qualifier la guerre à Gaza de génocide, estimant que cette appréciation relevait des juridictions internationales.