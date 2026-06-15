Royaume-Uni : la justice appelée à trancher sur l’interdiction de Palestine Action

La Haute Cour de Londres doit rendre ce lundi une décision très attendue concernant l’interdiction de l’organisation pro-palestinienne Palestine Action, au terme d’un bras de fer juridique opposant le groupe militant au gouvernement britannique.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2025, cette interdiction a classé Palestine Action parmi les organisations proscrites au Royaume-Uni, aux côtés du Hamas et du Hezbollah. En vertu de la législation antiterroriste britannique, l’appartenance au mouvement ou le simple fait de lui apporter un soutien est désormais passible de peines pouvant atteindre 14 ans de prison.

Le jugement devra déterminer si le gouvernement a agi dans le cadre de ses prérogatives ou s’il a outrepassé ses pouvoirs en assimilant le groupe à une organisation terroriste.

Depuis l’entrée en vigueur de la mesure, près de 3.000 personnes ont été arrêtées lors de manifestations ou d’actions de soutien à Palestine Action, illustrant l’ampleur de la controverse.

Le dossier dépasse largement le cas de cette seule organisation. Les détracteurs de l’interdiction accusent les autorités britanniques d’élargir excessivement la définition du terrorisme au détriment de la liberté d’expression et du militantisme politique.

Le gouvernement rejette ces critiques. La ministre britannique de l’Intérieur, Yvette Cooper, a défendu la décision en affirmant que de nombreux sympathisants ne mesuraient pas « la véritable nature » de l’organisation. « Il est très important que personne ne doute du fait qu’il ne s’agit pas d’une organisation non violente », avait-elle déclaré.