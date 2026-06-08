À Téhéran, la foule célèbre les tirs de missiles contre Israël

Des centaines de manifestants se sont rassemblés sur la place Enghelab, au cœur de Téhéran, pour célébrer les tirs de missiles iraniens dirigés contre Israël.

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Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, la foule a scandé des slogans en soutien aux Gardiens de la Révolution, appelant à poursuivre les frappes contre l’État hébreu. « Frappez Tel-Aviv, frappez Tel-Aviv ! », ont notamment crié les manifestants, tandis que d’autres exhortaient les commandants de la force aérospatiale iranienne à intensifier les attaques.

Cette mobilisation est intervenue après le lancement par l’Iran de plusieurs salves de missiles en direction d’Israël, les premières depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu instauré au printemps dans le cadre du conflit régional.

Les autorités iraniennes ont décrit les tirs de missiles comme un « avertissement » adressé à Israël, tandis que plusieurs responsables militaires ont affirmé que la République islamique était prête à répondre à toute nouvelle attaque.