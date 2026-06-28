Bahreïn appelle la communauté internationale à agir face aux "agressions répétées" de l’Iran

Le royaume de Bahreïn a fermement condamné dimanche les nouvelles attaques iraniennes menées contre son territoire à l'aide de missiles balistiques et de drones, dénonçant une « agression répétée » de Téhéran contre sa souveraineté et la sécurité de sa population.

Dans un communiqué, le ministère bahreïni des Affaires étrangères affirme que cette nouvelle offensive démontre que les actions de l'Iran « ne sont pas des incidents isolés », mais relèvent d'une stratégie délibérée. Manama accuse également Téhéran d'avoir violé ses engagements internationaux ainsi que la résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité de l'ONU.

Selon Bahreïn, ces frappes interviennent malgré les engagements pris par l'Iran dans le mémorandum d'Islamabad, signé le 17 juin 2026, qui prévoyait une cessation permanente des opérations militaires et le respect de la souveraineté des États de la région. Le royaume estime que l'Iran porte désormais « l'entière responsabilité » de cette escalade et de l'échec des efforts de désescalade.

Le ministère des Affaires étrangères a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à se réunir en urgence afin de garantir l'application de la résolution 2817, de mettre un terme aux attaques iraniennes et de demander des comptes à leurs auteurs.

Bahreïn souligne également que cette attaque ne vise pas uniquement le royaume, mais constitue une menace pour l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Rappelant que toute attaque contre un État membre est considérée comme une attaque contre tous, Manama réaffirme son droit légitime à défendre sa souveraineté, sa sécurité et son intégrité territoriale, conformément au droit international, tout en tenant le régime iranien pour pleinement responsable de toute nouvelle escalade régionale.