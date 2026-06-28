Tsahal annonce avoir éliminé des terroristes du Hezbollah dans le secteur de Nabatieh

Dans le cadre des opérations visant à éliminer les menaces, Tsahal a annoncé avoir éliminé des terroristes du Hezbollah armés de lance-roquettes RPG et détruit un lanceur dans la région de Nabatieh, au sud du Liban. Hier (samedi), des soldats de l'unité Egoz, opérant sous le commandement de la 36e division, ont repéré plusieurs terroristes du Hezbollah armés de RPG près de la zone de sécurité où sont déployées les forces israéliennes. Peu après leur identification, l'armée de l'air, guidée par les troupes au sol, a frappé et éliminé les terroristes ainsi que le bâtiment depuis lequel ils opéraient, afin d'écarter toute menace contre les forces israéliennes. Lors d'une autre opération dans le même secteur, des soldats de l'unité multidimensionnelle ont détruit un lanceur du Hezbollah qui représentait une menace pour les troupes. Tsahal a réaffirmé qu'il ne permettra pas au Hezbollah de porter atteinte aux citoyens israéliens ni à ses soldats et qu'il poursuivra ses opérations pour éliminer toute menace.