LIVE BLOG | Bahreïn et le Koweït condamnent les attaques iraniennes contre leurs territoires
L’Iran affirme sa «détermination à défendre sa souveraineté» face à «l’agression» américaine.
Le Koweït condamne une nouvelle attaque iranienne contre son territoire dimanche à l’aube
Le Koweït a condamné dimanche une « violation flagrante » de sa souveraineté après des frappes qu’il attribue à l’Iran, menées « à l’aube » contre son territoire. Dans un communiqué, le ministère koweïtien des Affaires étrangères a dénoncé « les agressions haineuses et répétées de l’Iran (...) dont la dernière aujourd’hui (dimanche) à l’aube », estimant qu’elles « compromettaient » les efforts visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Plus tôt, l’armée koweïtienne avait annoncé avoir repoussé des « missiles et drones hostiles ». Malgré le cessez-le-feu en vigueur entre Washington et Téhéran, les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué des attaques contre le Koweït et Bahreïn en représailles à des frappes américaines, les deux camps s’accusant mutuellement de violer la trêve.
L’Iran affirme sa «détermination à défendre sa souveraineté» face à «l’agression» américaine
L’Iran a affirmé dimanche être « déterminé à défendre sa souveraineté » après les dernières frappes américaines contre plusieurs installations de surveillance et de contrôle situées sur sa côte sud. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a « fermement condamné » cette « agression » attribuée à l’armée américaine. Téhéran et Washington s’accusent mutuellement d’avoir violé le fragile cessez-le-feu conclu le 17 juin, alors que des négociations sont en cours pour tenter de mettre un terme au conflit. Les deux pays ont de nouveau échangé des frappes samedi et dimanche, faisant craindre une nouvelle escalade au Moyen-Orient.
Bahreïn annonce avoir été visé par des missiles et des drones iraniens
Les défenses antiaériennes de Bahreïn ont fait face dimanche à des tirs iraniens de missiles et de drones, a annoncé l’armée du royaume, sur fond de nouvelles tensions entre Washington et Téhéran malgré le cessez-le-feu en vigueur. L’armée bahreïnie affirme avoir « intercepté et détruit un certain nombre de projectiles utilisés dans ces attaques iraniennes perfides », précisant être en « état d’alerte maximale ». Plus tôt, les Gardiens de la Révolution iraniens avaient revendiqué des frappes contre Bahreïn et le Koweït en représailles à des bombardements américains, les deux camps s’accusant mutuellement de violer le cessez-le-feu.
Un homme tué dans l’explosion d’une voiture à Jaffa
Un homme d'une quarantaine d'années a été tué dimanche dans l'explosion de son véhicule à Jaffa, ont indiqué les secours israéliens. Retrouvé inconscient dans sa voiture, il a été déclaré mort sur place par le Magen David Adom. Une deuxième personne a été blessée dans l'explosion et transportée au centre médical Wolfson, à Holon. La police s'est rendue sur les lieux de ce qui apparaît comme une explosion criminelle de véhicule et mène des recherches pour retrouver les suspects.
L’Iran accuse les États-Unis de « rompre leurs promesses » après de nouvelles frappes
L’Iran a accusé dimanche les États-Unis d’avoir violé l’accord de cessez-le-feu après des frappes aériennes visant plusieurs installations de surveillance et de contrôle sur sa côte sud. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères dénonce « ces attaques brutales », estimant qu’elles montrent que « les États-Unis n’accordent pas la moindre valeur ni crédibilité à leurs engagements, et que le non-respect des promesses fait partie de leur nature ». Donald Trump a affirmé que la République islamique « n’existera plus » si Washington est contraint de reprendre la guerre, accusant Téhéran d’avoir violé le cessez-le-feu par des attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz.
Tsahal annonce avoir éliminé plusieurs terroristes dans le sud de la Syrie
Tsahal a annoncé que ses soldats ont éliminé plusieurs terroristes armés samedi dans la zone de sécurité du sud de la Syrie. L'armée israélienne affirme qu'elle continuera d'opérer dans ce secteur afin d'éliminer toute menace contre les civils israéliens et les soldats de Tsahal.
Les sirènes d’alerte aérienne à nouveau déclenchées au Bahreïn
Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti pour la deuxième fois de la nuit dimanche au Bahreïn, a annoncé le ministère de l’Intérieur. Plus tôt, l’Iran avait affirmé avoir lancé des attaques de missiles et de drones contre la base de la Cinquième flotte américaine au Bahreïn, ainsi que contre une autre base américaine au Koweït. Téhéran présente ces frappes comme des représailles aux bombardements américains menés contre son territoire.
Tsahal annonce avoir éliminé des terroristes du Hezbollah dans le secteur de Nabatieh
Dans le cadre des opérations visant à éliminer les menaces, Tsahal a annoncé avoir éliminé des terroristes du Hezbollah armés de lance-roquettes RPG et détruit un lanceur dans la région de Nabatieh, au sud du Liban. Hier (samedi), des soldats de l'unité Egoz, opérant sous le commandement de la 36e division, ont repéré plusieurs terroristes du Hezbollah armés de RPG près de la zone de sécurité où sont déployées les forces israéliennes. Peu après leur identification, l'armée de l'air, guidée par les troupes au sol, a frappé et éliminé les terroristes ainsi que le bâtiment depuis lequel ils opéraient, afin d'écarter toute menace contre les forces israéliennes. Lors d'une autre opération dans le même secteur, des soldats de l'unité multidimensionnelle ont détruit un lanceur du Hezbollah qui représentait une menace pour les troupes. Tsahal a réaffirmé qu'il ne permettra pas au Hezbollah de porter atteinte aux citoyens israéliens ni à ses soldats et qu'il poursuivra ses opérations pour éliminer toute menace.
Le ministre Itamar Ben Gvir qualifie de « grosse erreur » l’accord avec le Liban
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a vivement critiqué samedi l’accord-cadre conclu entre Israël, le Liban et les États-Unis, le qualifiant de « grosse erreur ». Selon lui, « certes, nous restons pour l’instant sur la majeure partie du territoire (libanais), mais l’État libanais ne désarmera pas le Hezbollah ». Il a ajouté que, puisque le gouvernement libanais compte « des ministres du Hezbollah, on ne peut pas faire confiance au Liban pour qu’il s’empare des armes » du mouvement chiite. « Seuls les soldats » israéliens seront en mesure de détruire l’arsenal du Hezbollah, a-t-il conclu.
Les Gardiens de la Révolution disent frapper le Koweït et Bahreïn en représailles à des frappes américaines
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué dimanche des frappes contre le Koweït et Bahreïn en réponse aux bombardements américains menés contre l'Iran. Dans un communiqué, ils affirment avoir « détruit huit infrastructures importantes de l’armée américaine sur la base Ali al-Salem au Koweït et à la base de la Cinquième flotte navale à Port Salman au Bahreïn ». Les Gardiens ont également averti que « toute agression ennemie, quel qu’en soit le prétexte, même contre des cibles insignifiantes (...) recevra une riposte implacable ».
Le Koweït attaqué par des « missiles et drones hostiles », sirènes au Bahreïn
L'armée koweïtienne a annoncé dimanche que le pays était visé par « des missiles et drones hostiles », quelques heures après les nouvelles frappes américaines contre l'Iran. « Les défenses aériennes koweïtiennes repoussent actuellement des attaques menées par des missiles et drones hostiles », a indiqué l'armée sur X. Au Bahreïn, où est basée la Cinquième flotte américaine, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti. Le ministère de l'Intérieur a appelé les habitants à « rester calmes et à se rendre dans l’endroit sûr le plus proche ».
Donald Trump affirme que l’Iran « cessera d’exister » si les États-Unis repartent en guerre
Donald Trump a affirmé samedi que l’Iran « cessera d’exister » si les États-Unis sont contraints de reprendre les hostilités, accusant Téhéran d’avoir violé le cessez-le-feu. Sur Truth Social, le président américain a annoncé que « des avions américains viennent de frapper des sites de stockage de missiles et de drones iraniens, ainsi que des stations radar côtières, pour avoir violé, ENCORE UNE FOIS, l’accord de cessez-le-feu ! » Il a ajouté : « Il se peut qu’un jour, nous ne puissions plus faire preuve de raison (…) Si cela se produit, la République islamique d’Iran cessera d’exister ! ».