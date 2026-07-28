Bahreïn organise des exercices militaires conjoints réunissant les pays du Golfe

Bahreïn accueille depuis mardi trois jours d'exercices militaires conjoints réunissant les armées des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dans un contexte de fortes tensions régionales provoquées par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Baptisées « Bahrain Shield », ces manœuvres visent à renforcer la coopération militaire entre les États du Golfe, à améliorer leur capacité à mener des opérations conjointes et à évaluer leur niveau de préparation face aux menaces régionales, a indiqué la Force de défense bahreïnie.

Selon les autorités militaires, ces exercices doivent également favoriser les échanges d'expérience entre les différentes armées, harmoniser les doctrines opérationnelles et renforcer les mécanismes de coordination afin de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires auxquels la région est confrontée.

Ces manœuvres interviennent alors que les pays du Golfe ont été directement visés par plusieurs attaques iraniennes depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février entre l'Iran, les États-Unis et Israël. En représailles aux frappes américaines et israéliennes, Téhéran a lancé des missiles et des drones contre plusieurs bases militaires américaines situées notamment à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie, tout en ciblant également des infrastructures civiles et énergétiques.

Parallèlement, l'Iran a fortement perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz en posant des mines marines et en attaquant des navires marchands, compromettant le transit d'une part essentielle des exportations mondiales d'énergie.

Dans ce contexte, les États du Golfe renforcent leur coopération militaire afin d'améliorer leur capacité de défense collective face à une menace régionale toujours élevée.