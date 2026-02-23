Colère à Gaza après la diffusion d’images montrant de la nourriture jetée par le Hamas

Une vive indignation s’est exprimée sur les réseaux sociaux après la publication d’une vidéo tournée dans la bande de Gaza montrant d’importantes quantités de nourriture jetées à la poubelle. Les images, diffusées lundi sur des canaux identifiés comme proches d’opposants au Hamas, auraient été initialement publiées par Hamza al-Masri, un militant gazaoui exilé en Turquie et critique du mouvement terroriste.

La séquence montre des denrées alimentaires abandonnées parmi des déchets, sans que les circonstances exactes de leur destruction ne soient confirmées de manière indépendante. Toutefois, plusieurs voix issues de la diaspora gazaouie ont rapidement accusé le Hamas d’être responsable.

Ahmed Fouad al-Khatib, lui aussi originaire de Gaza et vivant à l’étranger, a estimé sur le réseau X que des responsables liés au Hamas auraient pu se débarrasser de ces produits faute d’en tirer un bénéfice financier. Il avance également l’hypothèse que des fonds destinés à l’achat et à la distribution de nourriture auraient été détournés, certains acteurs se contentant de produire des images destinées aux donateurs sans organiser de véritable distribution sur le terrain.

Al-Khatib appelle à la prudence face aux campagnes de collecte de fonds menées par des groupes, des initiatives locales ou des individus affirmant venir en aide aux habitants de Gaza. S’il reconnaît que certaines organisations travaillent effectivement à fournir une assistance, il accuse d’autres de s’enrichir grâce aux dons, voire de coopérer avec le Hamas pour blanchir de l’argent ou détourner des ressources au détriment d’organisations plus structurées.

Selon lui, ces images illustreraient une réalité plus large qui prévaut à Gaza depuis près de vingt ans, marquée, affirme-t-il, par une mauvaise gestion et un gaspillage massif de fonds sous le contrôle du Hamas.