Des adolescents mobilisés pour renforcer l’appareil sécuritaire à Téhéran

Les autorités de l’Iran ont décidé d’abaisser à 12 ans l’âge minimum pour intégrer les patrouilles de volontaires chargées de la sécurité à Téhéran, dans un contexte de guerre et de tensions internes accrues. L’annonce a été faite par Rahim Nadali, responsable d’une branche des Gardiens de la révolution islamique, lors d’une intervention télévisée.

Selon ce dernier, cette mesure répond à une forte mobilisation de la jeunesse iranienne, désireuse de « contribuer au front de résistance » contre ce que le régime qualifie de « tyran mondial », en référence aux États-Unis. Il affirme que de nombreux jeunes et adolescents souhaitent participer activement aux efforts sécuritaires, dans un contexte de pression extérieure et de crainte de troubles internes.

Depuis le début du conflit, les autorités ont considérablement renforcé les dispositifs de contrôle dans la capitale. Des postes de surveillance ont été multipliés afin de prévenir toute manifestation contre la République islamique et de maintenir un contrôle étroit de la population. Ces opérations sont en grande partie confiées aux Bassidjis, une force de volontaires estimée à environ 600 000 membres à l’échelle nationale.

Les missions confiées à ces volontaires incluent la collecte d’informations à caractère sécuritaire, la surveillance des quartiers et la participation à des patrouilles opérationnelles. L’intégration d’adolescents dans ces dispositifs marque toutefois une évolution notable, traduisant à la fois l’ampleur de la mobilisation voulue par le régime et la volonté de renforcer son contrôle interne en période de crise.