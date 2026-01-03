Des hackers iraniens affirment avoir piraté le téléphone d’Ayelet Shaked

Un groupe de hackers iraniens baptisé « Handala » affirme avoir piraté le téléphone portable de l’ancienne ministre israélienne de la Justice Ayelet Shaked. Dans des messages diffusés sur les réseaux sociaux, les pirates assurent avoir eu accès à un iPhone 15 appartenant à l’ex-responsable politique et détenir des contenus personnels extraits de l’appareil.

Selon leurs déclarations, les hackers seraient en possession de photos et de vidéos qu’ils qualifient de « secrets de la reine ». Certains éléments ont été publiés en ligne comme preuve présumée de la compromission du téléphone. À ce stade toutefois, aucune confirmation indépendante n’est venue étayer ces affirmations, et aucune réaction officielle n’a été publiée par Ayelet Shaked.

Dans leur communiqué, les membres de Handala présentent cette opération comme une démonstration supplémentaire de leurs capacités en matière de cyberattaques. Ils décrivent Ayelet Shaked comme une « figure centrale de la scène politique israélienne » et affirment avoir réussi à pénétrer un appareil pourtant réputé pour son haut niveau de sécurité, sans fournir de détails techniques permettant de vérifier la méthode utilisée.

Cette annonce s’inscrit dans une série de revendications similaires formulées ces dernières semaines par le même groupe. Handala a récemment affirmé avoir piraté le téléphone de Tzachi Braverman, chef de cabinet du Premier ministre israélien. Le bureau du Premier ministre avait alors indiqué que l’incident faisait l’objet d’une vérification et qu’aucune preuve de piratage n’avait été constatée dans un premier temps.

Auparavant, le groupe avait également revendiqué une intrusion dans le compte Telegram personnel de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett. Les autorités israéliennes avaient précisé qu’il ne s’agissait pas d’un piratage du téléphone lui-même, mais d’un accès au compte de messagerie.

Des sources sécuritaires décrivent Handala comme un groupe de cyberattaque lié à l’Iran, spécialisé dans des opérations visant à intimider ou discréditer des responsables israéliens.