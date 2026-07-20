Élimination de Khamenei : le chef de la diplomatie iranienne admet une faille du renseignement

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a reconnu qu'une importante faille du renseignement avait permis à Israël de localiser le guide suprême Ali Khamenei lors de la frappe ayant conduit à son élimination au début de la guerre. Plus marquant encore, il estime que cette brèche sécuritaire « n'a probablement toujours pas été colmatée ».

Dans des déclarations relayées par l'agence de presse Fars, proche des Gardiens de la Révolution, le chef de la diplomatie iranienne est revenu sur les heures précédant l'attaque. Selon lui, les réunions organisées ce jour-là n'avaient rien d'exceptionnel. « Le fait que l'ennemi ait eu connaissance de ces réunions résulte d'une faille du renseignement qui existe probablement encore aujourd'hui », a-t-il affirmé.

Abbas Araghchi a également révélé qu'il se trouvait lui-même dans le complexe résidentiel de Khamenei quelques instants avant la frappe. Il raconte avoir rencontré le président iranien à 8 heures du matin, évoquant déjà une « atmosphère de guerre ». Une heure plus tard, il s'était rendu auprès d'Ali Asghar Hejazi, directeur de cabinet du guide suprême, afin de lui remettre un rapport sur les négociations en cours.

« Alors que je lui présentais ce rapport et que nous parlions des tensions sécuritaires, le site a été attaqué », a déclaré le ministre.

Sans préciser l'origine de la fuite, Abbas Araghchi a laissé entendre que les services israéliens disposaient d'informations précises sur les déplacements et les réunions des plus hauts responsables iraniens. Cet aveu constitue l'une des reconnaissances publiques les plus explicites, de la part d'un haut responsable iranien, d'une profonde vulnérabilité des appareils de sécurité et de renseignement de la République islamique.