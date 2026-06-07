Erdogan invite les investisseurs du monde entier à s’installer en Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un appel aux investisseurs étrangers, aux entreprises internationales et aux citoyens turcs vivant à l’étranger pour qu’ils transfèrent leurs activités en Turquie, alors que l’économie du pays montre des signes de ralentissement.

S’exprimant lors de la 39e assemblée générale du DEİK, organisme chargé de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements internationaux, Erdogan a vanté les atouts économiques du pays et annoncé une série de mesures fiscales destinées à attirer les capitaux.

« Nous appelons les entreprises internationales à transférer leur siège en Turquie. Gérez vos activités depuis la Turquie et profitez des avantages », a déclaré le chef de l’État. « Venez en Turquie, installez-vous en Turquie, faites partie de cette histoire de croissance », a-t-il ajouté à l’adresse des entrepreneurs et des expatriés.

Le président turc a également mis en avant le développement du Centre financier d’Istanbul, appelé à devenir selon lui un pôle régional du commerce international. Parmi les mesures annoncées figurent des exonérations fiscales pouvant aller jusqu’à vingt ans ainsi qu’une réduction du taux d’imposition des sociétés pour certains secteurs.

Ces annonces interviennent toutefois dans un contexte économique contrasté. Selon les chiffres publiés par le ministère turc du Commerce, les exportations du pays ont reculé de 9,3 % en mai pour s’établir à 22,5 milliards de dollars, tandis que les importations ont diminué de 10,7 %, à 28,1 milliards de dollars.

La croissance économique turque a également ralenti au premier trimestre 2026, atteignant 2,5 %, notamment en raison du recul des exportations observé depuis le déclenchement de la guerre avec l’Iran.

Malgré ces difficultés, Ankara mise sur les investissements étrangers, les avantages fiscaux et le rôle stratégique d’Istanbul pour relancer l’activité économique et renforcer son attractivité sur la scène internationale.