Gaza : des dizaines de roquettes fabriquées grâce à des produits chimiques introduits clandestinement

Les terroristes du Hamas auraient réussi à produire des dizaines de roquettes dans la bande de Gaza en utilisant des substances chimiques introduites clandestinement par voie maritime, selon des sources citées par la chaîne publique israélienne Kan. Une partie de ces engins aurait ensuite été transférée aux terroristes du Jihad islamique palestinien.

D’après ces informations, la fabrication s’effectuerait dans plusieurs ateliers disséminés à Deir el-Balah et dans la ville de Gaza, dans le but de réduire les risques de détection et de destruction ciblée. Cette reprise de la production locale marque une nouvelle étape dans les capacités militaires du Hamas malgré les restrictions et les opérations israéliennes.

Plus tôt dans la semaine, il a été révélé que le Hamas aurait modifié sa stratégie de contrebande, en recourant à des conteneurs immergés sous la surface de la mer, dérivant au gré des courants jusqu’aux côtes de Gaza, avec l’appui de cellules opérant dans le Sinaï. Le mouvement terroriste a démenti ces révélations concernant l’évolution de ses méthodes de trafic maritime.

En revanche, il n’a ni confirmé ni infirmé les informations relatives à la reprise de la production de roquettes à Gaza.