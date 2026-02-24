Le Hamas adopte une nouvelle méthode de contrebande maritime vers Gaza

Le Hamas modifie en profondeur ses méthodes de contrebande vers la bande de Gaza. Selon des informations diffusées lundi soir par la chaîne publique israélienne Kan, l’organisation terroriste a progressivement abandonné les tunnels et les convois terrestres au profit d’un système sophistiqué exploitant les courants marins hivernaux, en coordination avec des cellules opérant dans le Sinaï.

D’après ces informations, le Hamas privilégie désormais des conteneurs spécialement lestés, capables de dériver sous la surface de la mer afin d’échapper aux radars. L’organisation terroriste miserait sur le "bruit marin" et la houle hivernale pour dissimuler ces cargaisons, rendant leur détection plus difficile.

Le dispositif débute au large des côtes de Sheikh Zuweid, dans le nord du Sinaï. Les contrebandiers larguent les conteneurs à environ cinq miles nautiques du rivage. Portés par un courant maritime d’environ deux nœuds et profitant de l’obscurité, les chargements atteindraient les côtes de Deir el-Balah et de Khan Younès en dix à quatorze heures.

L’opération reposerait sur une organisation en plusieurs maillons : des cellules actives dans le Sinaï, un relais en mer et des équipes chargées de la récupération à Gaza. Parallèlement, des drones de contrebande seraient envoyés vers la frontière israélo-égyptienne afin de détourner l’attention des systèmes de surveillance et d’interception de Tsahal.

Selon les mêmes sources, cette nouvelle filière permettrait au Hamas d’introduire dans le territoire des matériaux essentiels à son arsenal de roquettes, notamment du HTPB, un composant utilisé dans la fabrication de carburant solide pour missiles. Ce produit améliore significativement la portée et la stabilité des projectiles.

Ces révélations suggèrent que, malgré les restrictions et les obstacles sécuritaires, l’organisation terroriste poursuit ses efforts pour reconstituer et moderniser ses capacités militaires stratégiques.