Gaza : le plan Trump dans l’impasse, l’armée israélienne se prépare à une possible reprise des combats

Selon le Wall Street Journal, l’armée israélienne a déjà élaboré des plans opérationnels en vue d’une éventuelle reprise des combats dans la bande de Gaza, sur fond d’enlisement de l’initiative diplomatique portée par le président américain Donald Trump. En cause : le refus persistant du Hamas de procéder à un désarmement complet, condition centrale posée par Washington et Jérusalem pour toute avancée politique et pour la reconstruction du territoire.

Des responsables israéliens et américains cités par le quotidien estiment que, sans démantèlement de l’arsenal du mouvement terroriste islamiste, aucune normalisation durable ni aucun processus de réhabilitation de Gaza ne seront possibles. Le Hamas aurait toutefois laissé entendre qu’il pourrait renoncer à certaines armes lourdes, tout en refusant de céder les armes légères — une position jugée insuffisante par Israël.

Toujours selon le Wall Street Journal, le Hamas s’emploie parallèlement à reconstituer ses capacités militaires affaiblies par la guerre : nomination de nouveaux commandants, remise en état partielle du réseau de tunnels et afflux de liquidités, notamment en provenance d’Iran, permettant le versement de salaires à ses combattants et cadres.

Face à cette dynamique, les Forces de défense israéliennes se préparent à plusieurs scénarios, allant d’une opération terrestre rapide à une manœuvre progressive, sans qu’une décision immédiate n’ait été prise à ce stade. Des responsables israéliens soulignent toutefois que, si le Hamas ne se désarme pas volontairement, Israël se réserve le droit d’imposer ce désarmement par la force.

L’impasse diplomatique est également alimentée par d’autres blocages : le passage de Rafah n’a pas rouvert, le dernier otage israélien assassiné n’a pas été restitué, et peu de pays se disent prêts à participer à une force internationale tant que le Hamas reste armé. Dans ce contexte, les autorités israéliennes mettent en garde contre un risque d’escalade plus large, qui pourrait s’étendre au Liban, voire impliquer directement l’Iran.

Pour Washington comme pour Jérusalem, le message reste inchangé : sans désarmement du Hamas, ni relance politique ni reconstruction de Gaza ne verront le jour.