Les recherches pour retrouver Ran Gvili suspendues dès le lendemain de leur reprise

Les recherches visant à localiser Ran Gvili, qui avaient été relancées la veille, ont déjà été interrompues, a indiqué jeudi une source israélienne à i24NEWS. Aucune opération de recherche n’a été menée sur le terrain au cours de la journée, malgré l’annonce faite la veille.

Selon ce responsable, Israël a transmis ces derniers jours aux médiateurs de nouveaux éléments d’information, qualifiés de « majeurs », destinés à permettre une relance effective des recherches. Ces données s’ajoutent aux informations déjà communiquées lors de la récente visite au Caire du coordinateur israélien pour les otages et les personnes disparues, Gal Hirsch.

À Jérusalem, des messages clairs ont également été adressés aux médiateurs, exhortant le Hamas à agir « de toute urgence », « avec efficacité » et « dans le plein respect de l’accord », lequel exige un engagement total dans les efforts de localisation et de restitution.

En parallèle, les autorités israéliennes poursuivent leurs préparatifs en vue d’une éventuelle réouverture du point de passage de Rafah, tant pour les entrées que pour les sorties depuis la bande de Gaza. Israël prévoit notamment d’établir un poste de contrôle indépendant du côté gazoui du passage, qui serait placé sous une supervision opérationnelle de forces de l’Union européenne.

À ce stade, aucune précision n’a été donnée sur les raisons exactes de l’interruption rapide des recherches ni sur les suites concrètes qui pourraient être décidées dans les prochains jours. Le dossier de Ran Gvili demeure cependant une priorité, soulignent les autorités israéliennes, dans un contexte de négociations toujours sensibles avec les médiateurs régionaux et internationaux.