Gaza : un projet pilote vise à déplacer des habitants vers une zone hors du contrôle du Hamas

Le Conseil de paix travaille à un premier plan destiné à permettre le déplacement de résidents de Gaza vers une zone proche de la "ligne jaune", qui ne serait pas placée sous le contrôle du Hamas, a rapporté N12, citant des sources informées du dossier. L’objectif affiché par Israël et le Conseil reste le désarmement de l’organisation terroriste, mais les promoteurs du projet ne souhaitent pas attendre une avancée sur ce dossier pour agir sur le terrain.

Selon les informations rapportées, le plan dépend encore de l’obtention d’autorisations internes et sécuritaires. Il s’agirait, dans un premier temps, d’un programme pilote visant à permettre à une partie de la population gazaouie de s’installer dans des secteurs de Gaza échappant au contrôle du Hamas, avant l’arrivée de l’hiver prochain.

Sur le terrain, Tsahal aurait déjà commencé à préparer la zone concernée. L’armée israélienne mène notamment des opérations de déminage et de neutralisation de munitions non explosées, tout en préparant les abords du quartier émirati dans le sud de la bande de Gaza. Une base dédiée serait également en cours d’établissement dans le secteur.

Une source proche du dossier a indiqué à N12 que le Conseil de paix se prépare à lancer cette initiative, mais attend encore les approbations finales d’Israël ainsi qu’un travail interne supplémentaire. La même source affirme toutefois que plusieurs mesures pratiques sont déjà mises en œuvre sur le terrain.

Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à créer, dans le sud de Gaza, des espaces civils qui ne seraient pas soumis à l’autorité du Hamas. Pour Israël comme pour le Conseil de paix, le désarmement de l’organisation reste l’objectif central, mais ce plan traduit aussi la volonté d’avancer sur une réorganisation progressive de certaines zones du territoire sans attendre un accord préalable avec le Hamas.