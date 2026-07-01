"Reconstruire Gaza avant de démanteler le Hamas est dangereux", alertent les habitants du pourtour de Gaza

Des responsables sécuritaires et des habitants du pourtour de Gaza expriment leur inquiétude face aux informations selon lesquelles un projet pilote de reconstruction de la bande de Gaza pourrait débuter dans les prochaines semaines, alors même que le Hamas n’a pas été désarmé. Selon Israel Hayom, le Conseil de paix pour Gaza devrait lancer un dispositif de gestion d’abris humanitaires dans des zones qui ne sont pas sous contrôle direct du Hamas, le premier site concerné étant Tel Sultan, près de Rafah.

Ces zones doivent accueillir une population civile sans armes ni lien déclaré avec le Hamas, avec l’acheminement d’aide médicale et alimentaire. Mais les habitants du sud d’Israël redoutent que le mouvement terroriste conserve, dans les faits, une capacité d’influence sur les entrées et sorties de ces espaces, voire qu’il les exploite à son avantage.

"En silence, les Américains cherchent des terrains pour construire des camps dans tout le pourtour de Gaza. Ils apportent beaucoup d’argent à ceux qui leur fourniront des terrains. Je les vois circuler et chercher des espaces, ils sont ici", affirme à i24NEWS Amnon Levy, responsable de la sécurité du conseil régional de Hof Ashkelon.

Selon lui, la reconstruction de Gaza avant le désarmement du Hamas enverrait un signal dangereux. "À Gaza, ils vont commencer à construire des immeubles, des infrastructures et de belles maisons. C’est leur guerre d’indépendance, c’est ainsi qu’ils nous ont vaincus", déclare-t-il, estimant que le Hamas ne rendra pas ses armes et pourrait même être transformé à terme en force de police locale.

Adir Segev, chef du département urgence et sécurité du conseil régional de Sdot Negev, partage cette inquiétude. "Toute initiative diplomatique ou civile peut être positive si elle conduit à une réalité sécuritaire stable sur le long terme, mais pour nous, le seul test est celui de la réalité sur le terrain, pas des intentions ni des déclarations", explique-t-il à i24NEWS.

Il met notamment en garde contre les difficultés du processus de filtrage des civils appelés à rejoindre ces zones. "Qui décide qu’une personne n’appartient pas au Hamas ? Sur la base de quels renseignements ? Qui est responsable du contrôle, et quel est le niveau de certitude du mécanisme ?", interroge-t-il. Selon lui, le Hamas ne se limite pas à des hommes armés, mais repose aussi sur des infrastructures, des réseaux civils, des soutiens et des relais locaux, rendant toute distinction particulièrement complexe.

Segev estime également que la prochaine menace ne prendra pas forcément la forme d’une attaque massive comme celle du 7 octobre, mais pourrait venir d’un drone piégé, d’un tir antichar, de roquettes ou d’une tentative d’infiltration isolée. "Tant que le Hamas conserve la capacité de mener des attaques, il n’y a aucune place pour une réduction de la préparation opérationnelle", affirme-t-il.

Le Forum du pourtour d’Israël dénonce également une disposition de l’accord qui permettrait aux Américains et aux forces internationales de commencer la reconstruction dans les zones situées autour de la "ligne jaune" avant l’effondrement du pouvoir du Hamas. "C’est dangereux pour les habitants du pourtour de Gaza", avertit le Forum, estimant que le processus avance "par une progression lente et dangereuse". Selon lui, tant que le Hamas continue de fonctionner, il se renforce, répare ses tunnels, organise des trafics, recrute des terroristes et consolide son pouvoir militaire et civil.

Les représentants locaux appellent donc le gouvernement israélien à prendre ces avertissements au sérieux et à agir dès maintenant pour démanteler le pouvoir du Hamas, sur les plans militaire et politique, avant toute reconstruction durable de la bande de Gaza.