Gaza : une milice anti-Hamas affirme détruire les tunnels du groupe terroriste

Le chef d’une milice anti-Hamas opérant dans des zones du sud de la bande de Gaza contrôlées par Tsahal affirme que ses hommes ont entamé la destruction systématique des tunnels du groupe terroriste palestinien. Une déclaration qui confirme, une nouvelle fois, le soutien d’Israël à des factions armées locales opposées au Hamas.

Ghassan al-Duhaini, dirigeant des « Forces populaires », a indiqué sur Facebook que ses combattants avaient « progressivement commencé à démanteler les tunnels, qui constituent l’arme la plus importante » du Hamas. « Viendront ensuite les sites de production d’armes, puis les roquettes, et enfin les armes légères », a-t-il détaillé. Il a également assuré qu’à l’avenir « aucune arme illégale n’entrera à Rafah » et que les opérations de contrebande seraient traitées « avec la plus grande fermeté ».

Une photo publiée avec son message montre des membres de la milice à proximité d’une entrée de tunnel, équipés de masques à oxygène, suggérant des opérations souterraines actives.

Les « Forces populaires » ont été fondées par le chef bédouin anti-Hamas Yasser Abu Shabab, tué en décembre dernier lors de ce que le groupe a présenté comme un différend familial. Son adjoint, Ghassan al-Duhaini, lui a succédé en promettant de poursuivre sans relâche la lutte contre le Hamas.

Israël a déjà reconnu soutenir des milices locales combattant le Hamas dans le territoire. Selon des déclarations antérieures, ce soutien inclut la fourniture d’armes, de renseignements, de soutien aérien, ainsi que de l’aide logistique et médicale pour les combattants blessés.