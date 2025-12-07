Gaza : "La mort d'Abu Shabab ne change rien, la fin du Hamas approche", affirme un chef de milice

Hossam al-Astal, commandant d'une milice opposée au Hamas à Khan Younès qui collaborait étroitement avec Yasser Abu Shabab, a affirmé ce dimanche à la radio Kan Reshet Bet que la mort de ce dernier n'affectera pas les opérations des milices dans la bande de Gaza. Selon al-Astal, l'ancien adjoint et successeur d'Abu Shabab, Ghassan al-Dheini, entend poursuivre son action et reste profondément impliqué dans le volet militaire de la milice.

"Le Hamas tente d'infiltrer des hommes parmi nous, mais nous les démasquerons rapidement", a déclaré al-Astal. "Même si Abu Shabab a été tué, nous sommes des centaines répartis dans différentes organisations actives dans la bande de Gaza. Le Hamas essaie de minimiser notre importance en prétendant que nous ne sommes que quelques dizaines, mais ce n'est pas le cas. Nous ne changerons pas de cap."

Le chef de milice a également affirmé que ces groupes armés, qui reçoivent des armes d'Israël et opèrent en coordination avec Tsahal, sont capables de vaincre le Hamas et que "la fin de l'organisation terroriste approche".

Selon les services de renseignement israéliens, Yasser Abu Shabab a été assassiné jeudi à Rafah lors d'une violente altercation au cours de laquelle il aurait été frappé à coups de poing et de pied par des membres de sa propre milice et ses gardes du corps armés qui l'accompagnaient habituellement. D'autres sources suggèrent cependant que le clan impliqué entretenait des liens avec le Hamas et que l'organisation terroriste aurait joué un rôle dans son élimination.

En juin dernier, il avait été révélé qu'Israël avait armé le clan d'Abu Shabab avec des fusils Kalachnikov, avec l'approbation du Premier ministre Netanyahou. Cette initiative, portée par le Shin Bet avec la participation de Tsahal, visait à affaiblir le Hamas de l'intérieur en s'appuyant sur des rivalités tribales locales.