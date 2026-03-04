Grave escalade : un missile iranien abattu au-dessus de la Turquie par les forces de l'OTAN

Un missile iranien a franchi l’espace aérien turc ce mercredi avant d’être intercepté par les forces de l’OTAN en Méditerranée orientale. Selon les premières informations, des fragments du missile sont tombés dans la ville de Hatay, dans le sud de la Turquie, sans faire de victimes.

Cet incident représente le premier survol direct de la Turquie par un missile iranien depuis le début de la campagne militaire en cours. Jusqu’ici, l’Iran s’était limité à des frappes contre Israël, les pays du Golfe et Chypre. La Turquie, membre de l’OTAN et hôte de bases américaines stratégiques, se retrouve ainsi proche de l’épicentre du conflit.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à un cessez-le-feu immédiat, soulignant la nécessité d’intensifier les efforts diplomatiques pour éviter l’escalade. Le ministre turc des Affaires étrangères a dénoncé les frappes « aveugles » de l’Iran, les qualifiant de « stratégie totalement erronée » qui menace la stabilité régionale.

Dans le même temps, l’Iran poursuit ses attaques à l’aide de missiles et de drones contre des cibles régionales, tandis que les États-Unis et Israël continuent de frapper massivement les infrastructures militaires iraniennes. Le président américain Donald Trump a indiqué que cette campagne pourrait durer plusieurs semaines.

Cet événement marque une nouvelle étape dans l’escalade régionale, rapprochant directement le conflit des frontières turques et plaçant l’OTAN en première ligne pour la protection de l’espace aérien de l’allié méditerranéen.

Pour rappel, l'article 5 de la charte de l'OTAN stipule qu'une agression contre l'un de ses membres est considérée comme une agression de tous ses membres, et que ceux-ci ont pleine légitimité pour prendre les mesures nécessaires, y compris une riposte armée.