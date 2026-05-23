Hajj : plus de 1,5 million de pèlerins déjà arrivés en Arabie saoudite malgré les tensions régionales

Plus de 1,5 million de pèlerins musulmans venus de l’étranger sont déjà arrivés en Arabie saoudite pour le hajj, ont annoncé samedi les autorités saoudiennes, malgré les fortes perturbations aériennes provoquées ces derniers mois par la guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran.

Selon Saleh Al-Murabba, commandant des forces saoudiennes chargées des passeports pour le hajj, «le nombre total de pèlerins arrivés de l’étranger a atteint 1.518.153». Ce chiffre dépasse déjà celui des visiteurs internationaux enregistrés l’an dernier à la même période.

Les tensions régionales avaient pourtant suscité d’importantes inquiétudes autour de l’organisation du pèlerinage. Après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran à la fin du mois de février, Téhéran avait lancé plusieurs vagues d’attaques contre des cibles situées en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe.

Ces affrontements avaient entraîné la fermeture temporaire de plusieurs espaces aériens dans la région, provoquant des annulations de vols, des retards importants et une forte hausse des prix des billets d’avion.

Les principales compagnies aériennes du Golfe, notamment aux Émirats arabes unis, au Qatar et à Bahreïn, ont toutefois progressivement rétabli une grande partie de leurs liaisons aériennes après plusieurs semaines de perturbations.

Malgré ce contexte sécuritaire tendu et les difficultés logistiques rencontrées par de nombreux voyageurs, les fidèles ont continué d’affluer vers les lieux saints de l’islam pour participer au pèlerinage annuel à La Mecque.

Le hajj constitue l’un des cinq piliers de l’islam et rassemble chaque année des millions de musulmans venus du monde entier. Les autorités saoudiennes ont renforcé cette année les mesures de sécurité et les dispositifs d’organisation afin de gérer l’arrivée massive des pèlerins dans un contexte régional particulièrement instable.