Iran : Abbas Araghchi admet n'avoir jamais vu Mojtaba Khamenei depuis sa nomination comme guide suprême

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Aragchi, a déclaré n'avoir jamais rencontré le Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, affirmant que très peu de responsables ont eu un contact direct avec lui depuis son accession à la tête de la République islamique.

Dans un entretien accordé à l'agence iranienne Mehr News, Aragchi a également reconnu l'existence de graves failles au sein des services de sécurité iraniens, évoquant les assassinats ciblés de plusieurs hauts responsables du régime.

« Je n'ai jamais rencontré Mojtaba Khamenei », a-t-il déclaré, ajoutant que « rares sont ceux qui ont eu l'occasion de le voir depuis son entrée en fonction ». Ces propos ajoutent encore au mystère entourant le fils et successeur d'Ali Khamenei, qui n'a fait aucune apparition publique depuis son entrée en fonction. Ses seules communications publiques se résument à des messages transmis via des intermédiaires dont on ignore l'identité.

Le chef de la diplomatie iranienne a attribué les assassinats de hauts responsables iraniens à une importante faille dans le dispositif sécuritaire du régime.

« Organiser des réunions n'avait rien d'inhabituel. Ce qui est préoccupant, c'est que l'ennemi en connaissait l'existence. Cela résulte d'une fuite de renseignements qui, semble-t-il, n'a toujours pas été résolue », a-t-il déclaré.

Ces propos constituent l'une des rares reconnaissances publiques de vulnérabilités au sein de l'appareil sécuritaire iranien.

Interrogé sur la capacité du régime à résister aux pressions militaires américaines et israéliennes, Abbas Aragchi a rejeté l'idée qu'une élimination ciblée des dirigeants puisse entraîner l'effondrement du pouvoir.

« Nous ne sommes pas le Venezuela. Si vous éliminez une seule personne, nous ne capitulerons pas tous par peur », a-t-il affirmé.

Le ministre est également revenu sur une rencontre avec l'émissaire américain Steve Witkoff, à qui il dit avoir lancé : « Avez-vous déjà participé à une réunion où une attaque pouvait survenir à tout moment ? »

Ces déclarations interviennent alors que les tensions entre l'Iran et les États-Unis continuent de s'intensifier.

Le président de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Azizi, a averti de son côté que les soldats américains « fuiraient » s'ils comprenaient le sens des « leçons inoubliables » évoquées par Mojtaba Khamenei dans un récent message adressé à la nation.

« Si les soldats américains savaient ce que le Guide entend par ces "leçons inoubliables", ils ne perdraient pas une seconde avant de quitter la région », a-t-il écrit sur le réseau social X.

De son côté, le député Abbas Papizadeh a estimé que Washington pourrait préparer une offensive terrestre contre l'Iran après avoir pris le contrôle du détroit d'Ormuz.

Selon lui, les États-Unis chercheraient d'abord à sécuriser cette voie maritime stratégique afin de garantir les exportations pétrolières, avant d'envisager des opérations militaires depuis le sud, l'ouest et l'est du territoire iranien. « Les États-Unis pourraient, à terme, viser la quasi-totalité des provinces iraniennes », a-t-il affirmé.