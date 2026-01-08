Iran : au moins 45 morts dans les manifestations, Téhéran coupe l’accès à Internet

Au moins 45 personnes ont été tuées en Iran depuis le début des manifestations antigouvernementales, selon un rapport publié jeudi par une organisation de défense des droits humains. Les protestations, qui durent depuis plus d’une semaine et demie, ont éclaté sur fond de crise économique aiguë et continuent de s’étendre à travers le pays.

Parallèlement à la hausse du nombre de victimes, des perturbations massives d’Internet ont été signalées à Téhéran ainsi que dans plusieurs autres régions. Ces coupures et ralentissements, rapportés par des habitants et des observateurs, semblent s’inscrire dans une stratégie des autorités visant à entraver la coordination des manifestants et la diffusion d’images des rassemblements.

Le mouvement de contestation actuel, présenté comme le plus important de ces trois dernières années, a débuté le mois dernier au Grand Bazar de Téhéran. Des commerçants y avaient protesté contre l’effondrement du rial et l’envolée du coût de la vie. Depuis, les manifestations se sont propagées à de nombreuses villes, nourries par une inflation galopante, le chômage et l’aggravation des conditions de vie, conséquences d’une mauvaise gestion économique et des sanctions internationales.

La pression sur le régime s’est également accrue sur le plan international. Le président américain Donald Trump a récemment averti qu’il pourrait soutenir les manifestants si les forces de sécurité iraniennes ouvraient le feu sur la population. Ces déclarations interviennent plusieurs mois après des frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens, qui ont encore tendu les relations entre Téhéran et Washington.

De son côté, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que l’Iran ne « céderait pas à l’ennemi ». Toutefois, selon des sources iraniennes citées par des médias occidentaux, des inquiétudes croissantes se font jour au sein de l’appareil d’État face à l’accumulation des pressions internes et externes.

Malgré la répression et les restrictions imposées aux communications, les manifestations se poursuivent, traduisant une colère sociale profonde et persistante au sein de la population iranienne.