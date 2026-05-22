Iran : comment Téhéran a financé son armée via un réseau crypto secret

Selon le Wall Street Journal, l’Iran a transféré des centaines de millions de dollars à son appareil militaire grâce à un réseau de paiements clandestin utilisant la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance. Alors que Téhéran se préparait à une confrontation avec les États-Unis, un acteur clé du financement du régime a mis en place ce dispositif pour contourner les sanctions américaines.

Au centre de cette affaire figure Babak Zanjani, un Iranien se présentant comme un militant « anti-sanctions ». D’après les documents internes de conformité de Binance cités par le journal américain, le réseau qu’il dirigeait a effectué, en deux ans, environ 850 millions de dollars de transactions sur la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde. L’essentiel de ces opérations est passé par un seul compte de trading.

Le dispositif ne se limitait pas à ce compte principal. Des proches de Zanjani, dont sa sœur, sa compagne et un dirigeant de l’une de ses sociétés, ont également contrôlé d’autres comptes. Tous étaient accessibles depuis les mêmes appareils, un schéma que les enquêteurs internes de Binance ont identifié comme un indice de contournement des sanctions américaines visant l’Iran.

Malgré plusieurs alertes internes, le compte central a continué à fonctionner pendant au moins quinze mois et était encore ouvert en janvier, selon les rapports de Binance. L’utilisation de la plateforme par Zanjani n’avait pas été révélée auparavant.

Ces fonds s’inscrivent dans un ensemble plus vaste de milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies ayant transité par Binance au profit de réseaux liés au financement des Gardiens de la révolution, au cours des deux années précédant la guerre actuelle entre les États-Unis et l’Iran.

Des responsables étrangers de l’application de la loi ont indiqué au Wall Street Journal avoir continué cette année à suivre des flux financiers passant par des comptes Binance vers des entités iraniennes liées au régime, avec des transactions encore identifiées ce mois-ci.

Cette révélation intervient alors que CNN rapportait que le renseignement américain estime la reconstitution des capacités militaires iraniennes plus rapide que prévu durant le cessez-le-feu, notamment avec la reprise partielle de la production de drones.