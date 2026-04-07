Iran : des chaînes humaines autour des centrales électriques sur fond de menace américaine

À mesure que l’ultimatum fixé par le président américain Donald Trump approche, les autorités iraniennes ont appelé la population à se mobiliser autour des infrastructures énergétiques du pays. Des centaines de civils se sont ainsi rassemblés mardi autour de centrales électriques dans plusieurs villes, à l’initiative notamment des Gardiens de la révolution islamique.

L’objectif affiché est de former des « chaînes humaines » pour dissuader d’éventuelles frappes américaines, alors que Washington menace de viser les installations énergétiques iraniennes si ses exigences ne sont pas satisfaites. « Attaquer des infrastructures civiles est un crime de guerre », ont affirmé des responsables iraniens, appelant à une mobilisation nationale.

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Cette initiative intervient après des déclarations particulièrement virulentes de Donald Trump, qui a affirmé que les États-Unis disposaient d’un plan permettant de détruire « toutes les centrales électriques » et les ponts en Iran en quelques heures seulement.

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Dans le même temps, l’Arabie saoudite a temporairement fermé le pont du roi Fahd, principal lien terrestre avec Bahreïn, après des tirs de missiles attribués à l’Iran et des craintes d’extension du conflit. Selon des sources saoudiennes, des débris d’interception sont tombés à proximité d’infrastructures énergétiques sensibles.

Téhéran a également réagi sur le plan diplomatique, affirmant qu’aucune négociation avec Washington n’était en cours dans les conditions actuelles. Des responsables iraniens ont indiqué que leur pays ne rouvrirait pas le détroit d’Ormuz en échange de « promesses vides », tout en avertissant que toute attaque contre ses infrastructures pourrait plonger « toute la région dans l’obscurité ».