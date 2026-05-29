Iran : deux militants kurdes tués lors d’une opération des Gardiens de la Révolution

Deux militants kurdes recherchés par les autorités iraniennes ont été tués jeudi dans l’ouest de l’Iran lors d’une opération menée par les Gardiens de la Révolution, selon des organisations de défense des droits humains. Les autorités iraniennes confirment les décès, mais contestent la version des faits avancée par ces ONG.

D’après l’organisation Hengaw, basée en Norvège, les frères Meisam Visi et Mojtaba Visi, adeptes de la foi yarsane, vivaient dans la clandestinité depuis les manifestations antigouvernementales qui ont secoué la région de Kermanshah en janvier dernier.

L’ONG affirme que les forces des Gardiens de la Révolution ont encerclé leur cachette dans le district de Dalahu avant d’ouvrir le feu « sans avertissement ». Le réseau kurde des droits humains, basé en France, rapporte également que les deux hommes se cachaient par crainte d’être arrêtés.

Les autorités iraniennes présentent toutefois une version radicalement différente. L’agence semi-officielle Tasnim décrit les deux frères comme « deux des principaux instigateurs des émeutes de janvier dans la région de Kermanshah ».

Selon cette source, les forces de sécurité auraient été prises pour cible par les deux hommes après avoir localisé leur refuge. « Les forces de sécurité, agissant dans le cadre de leur mandat légal et en état de légitime défense, ont riposté, entraînant la mort des deux terroristes armés », affirme l’agence.

Depuis plusieurs années, les provinces kurdes de l’ouest de l’Iran sont régulièrement le théâtre de tensions entre les forces de sécurité et des militants accusés par Téhéran d’atteinte à la sécurité nationale.