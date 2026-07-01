Iran : dix policiers tués dans une attaque revendiquée par un groupe djihadiste

Au moins dix policiers iraniens ont été tués dans une embuscade dans la province du Sistan-Baloutchistan, au sud-est de l'Iran, près des frontières avec le Pakistan et l'Afghanistan.

Selon les agences de presse iraniennes, deux patrouilles de police ont été prises pour cible dans le comté de Taftan lors d'une attaque qualifiée de « terroriste » par les autorités.

L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste sunnite Jaish al-Adl (« Armée de la Justice »), une organisation basée au Pakistan et régulièrement accusée par Téhéran de mener des opérations armées contre les forces de sécurité iraniennes.

Les autorités iraniennes ont annoncé l'arrestation de l'un des assaillants au cours d'une vaste opération menée par les unités antiterroristes, sans fournir davantage de précisions.

Le Sistan-Baloutchistan est l'une des régions les plus instables et les plus pauvres d'Iran. Majoritairement peuplée de Baloutches sunnites, elle est le théâtre d'affrontements récurrents entre les forces iraniennes, des groupes armés séparatistes, des organisations djihadistes et des réseaux de trafic de drogue.

Ce n'est pas la première attaque de ce type. En avril, dix membres des forces de l'ordre avaient déjà été tués dans deux attaques revendiquées par Jaish al-Adl. Début octobre, six personnes, dont plusieurs policiers, avaient également trouvé la mort lors de deux attaques distinctes dans la même région.

Fondé en 2012, Jaish al-Adl est considéré comme une organisation terroriste par l'Iran et les États-Unis. Le groupe affirme défendre les intérêts de la minorité baloutche et appelle régulièrement au jihad armé contre la République islamique.