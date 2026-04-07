Iran : la justice appelée à accélérer les condamnations à mort liées à la guerre

Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam Hossein Mohseni Ejei, a exhorté les tribunaux à « accélérer » le traitement des dossiers liés à la guerre opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël, y compris en matière de condamnations à mort. Lors d’une réunion télévisée avec de hauts responsables judiciaires, il a appelé à une application plus rapide des verdicts visant les personnes accusées d’espionnage ou de collaboration avec « l’ennemi agresseur ».

« Il est nécessaire d’accélérer l’émission des sentences d’exécution et la confiscation des biens », a-t-il déclaré, insistant sur l’utilisation des lois existantes pour sanctionner les individus soupçonnés d’activités hostiles au régime. Cette directive intervient dans un contexte de forte tension intérieure, marqué par des arrestations et des poursuites visant des personnes accusées d’avoir aidé des puissances étrangères ou participé à des mouvements de contestation.

Depuis le début du conflit, le 28 février, au moins sept personnes ont été exécutées en lien avec les manifestations de janvier, selon des sources concordantes. Parmi elles figurent six individus condamnés pour appartenance à l’Organisation des moudjahidines du peuple iranien (MEK), groupe d’opposition interdit par les autorités, ainsi qu’un citoyen irano-suédois accusé d’espionnage au profit d’Israël.

Des organisations de défense des droits humains alertent sur une possible intensification des exécutions. Elles estiment que des dizaines d’autres détenus, arrêtés dans le cadre des manifestations ou soupçonnés de collaboration avec des puissances étrangères, pourraient être condamnés à mort dans les prochaines semaines.

Ces évolutions suscitent de vives inquiétudes quant au respect des garanties judiciaires et des droits fondamentaux en Iran. Dans un contexte de guerre et de pression accrue sur le régime, la justice apparaît de plus en plus comme un instrument de répression politique, selon les ONG, qui appellent la communauté internationale à une vigilance renforcée.