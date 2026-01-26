Iran : les Émirats arabes unis excluent toute attaque depuis leur territoire

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé, lundi 26 janvier, qu’ils n’autoriseraient aucune attaque contre l’Iran depuis leur territoire, leur espace aérien ou leurs eaux territoriales. Dans un communiqué, le ministère émirati des Affaires étrangères a souligné l’engagement « clair et constant » d’Abou Dabi à protéger son espace aérien, terrestre et maritime de toute action militaire hostile.

« Les Émirats arabes unis ne permettront pas que leur territoire, leur espace aérien ou leurs eaux soient utilisés pour des opérations militaires contre l’Iran », précise le texte, ajoutant qu’aucune forme de soutien logistique ne sera fournie à de telles actions. Cette position vise à dissiper toute ambiguïté dans un contexte régional marqué par de fortes tensions et par la crainte d’une escalade militaire.

Le ministère a également insisté sur la ligne diplomatique suivie par les Émirats, mettant en avant le dialogue, la désescalade et le respect du droit international comme seuls moyens durables de résolution des crises actuelles. Abou Dabi affirme privilégier « le respect de la souveraineté des États » et la recherche de solutions politiques, plutôt que le recours à la force.

Cette déclaration intervient alors que les inquiétudes se multiplient quant à un possible élargissement des tensions au Moyen-Orient, notamment après plusieurs épisodes de violences et de pressions diplomatiques visant l’Iran. Les Émirats arabes unis, qui ont progressivement rétabli leurs relations diplomatiques avec Téhéran ces dernières années, cherchent à préserver un équilibre délicat entre leurs partenariats régionaux et internationaux et leur volonté de stabilité.

En réaffirmant cette position, Abou Dabi entend se poser en acteur de modération et rappeler qu’il refuse toute instrumentalisation de son territoire dans des conflits régionaux, plaidant pour une approche fondée sur la diplomatie et la prévention des confrontations armées.