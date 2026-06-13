Iran : Téhéran a miné l’accès à son stock d’uranium enrichi enfoui à Ispahan

L’Iran a renforcé la protection de son stock stratégique d’uranium hautement enrichi en minant les accès au complexe nucléaire d’Ispahan, selon des informations de CNN citant cinq sources proches du renseignement américain.

D’après ces sources, les autorités iraniennes ont volontairement provoqué l’effondrement de plusieurs tunnels et installé des explosifs à l’entrée du site nucléaire, récemment visé par des frappes américaines. L’objectif est d’empêcher toute tentative étrangère de récupération des réserves d’uranium enrichi qui seraient toujours enfouies sous les installations.

Cette décision complique considérablement l’accès aux quelque 500 kilos d’uranium proche du seuil militaire détenus par la République islamique. Selon les responsables américains interrogés par CNN, la récupération de ce matériel est aujourd’hui beaucoup plus difficile et dangereuse qu’au début du conflit, lorsque le président Donald Trump envisageait encore une opération terrestre visant à saisir ces stocks.

Le devenir de cet uranium constitue l’un des principaux points de négociation entre Washington et Téhéran dans le cadre de l’accord en discussion pour mettre fin à la guerre.

Des experts américains estiment toutefois que les nouvelles sécurisations iraniennes pourraient compliquer la vérification des engagements de Téhéran. Si l’accord prévoit le regroupement puis l’élimination ou la dilution des stocks d’uranium enrichi, l’Iran pourrait affirmer qu’une partie du matériel est devenue inaccessible sous les décombres du site.

« L’une des préoccupations est que l’Iran affirme qu’une partie de l’uranium hautement enrichi ne peut plus être récupérée », a expliqué à CNN Scott Roecker, ancien responsable américain chargé du retrait des matières nucléaires. Une telle situation pourrait rendre plus difficile la vérification complète des stocks nucléaires iraniens et alimenter les inquiétudes occidentales quant au devenir de ce matériel sensible.