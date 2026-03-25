Iran : Téhéran rejette les conditions américaines et pose ses exigences pour un cessez-le-feu

L’Iran a rejeté la proposition américaine visant à instaurer un cessez-le-feu, la jugeant excessive, tout en affirmant que toute fin des hostilités ne pourra intervenir qu’à ses propres conditions. Selon un haut responsable politico-sécuritaire cité par la chaîne d’État PressTV, la guerre ne prendra fin que « selon les termes et le calendrier de Téhéran ».

Le président américain Donald Trump avait transmis, via le Pakistan, une proposition en 15 points destinée à mettre un terme au conflit. Mais Téhéran estime que ces conditions ne sont pas acceptables en l’état. Le responsable iranien a détaillé cinq exigences majeures posées par la République islamique.

Parmi celles-ci figure la reconnaissance du « droit naturel et légal » de l’Iran à contrôler le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole. Téhéran exige également la fin des opérations militaires contre son territoire ainsi que contre ses alliés régionaux, des réparations de guerre « garanties », des engagements concrets pour empêcher toute reprise des hostilités, et la cessation de toute « agression ennemie ».

Toutefois, un autre responsable iranien s’est montré plus nuancé, indiquant à Reuters que la réponse initiale de l’Iran à la proposition américaine n’était « pas positive », tout en précisant que celle-ci restait en cours d’examen. Cette réponse préliminaire aurait été transmise au Pakistan, chargé de la relayer aux autorités américaines.

Ces divergences de ton au sein des responsables iraniens laissent entrevoir des débats internes sur la stratégie à adopter face aux pressions diplomatiques et militaires.