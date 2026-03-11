Iran : un conseiller de Khamenei promet la destruction d’Israël et traite Trump de "Satan"

Un haut conseiller militaire du nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a tenu mercredi des propos particulièrement virulents contre les États-Unis et Israël, promettant la destruction de l’État hébreu et qualifiant le président américain Donald Trump de « Satan ».

S’exprimant à la télévision d’État iranienne, Yahya Rahim Safavi, ancien commandant des Gardiens de la Révolution et aujourd’hui conseiller militaire du guide suprême, a attaqué frontalement le chef de la Maison-Blanche. « Trump est le président américain le plus corrompu et le plus stupide », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il était « Satan en personne ».

Dans la même intervention, le responsable iranien a également tenu des propos menaçants à l’égard d’Israël, affirmant qu’une coexistence entre les deux pays était impossible au Moyen-Orient. « Israël et l’Iran ne peuvent pas coexister. L’un des deux doit rester », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’issue de cette confrontation ne ferait aucun doute. « Celui qui restera, c’est l’Iran, et celui qui sera détruit, c’est sans aucun doute le régime sioniste », a-t-il affirmé.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient, marqué par l’escalade militaire entre l’Iran, Israël et plusieurs groupes terroristes armés alliés de Téhéran dans la région. Depuis plusieurs jours, les échanges de frappes et de menaces se multiplient, alimentant les craintes d’un élargissement du conflit.