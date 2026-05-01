Iran : un député menace les dirigeants arabes en cas d’attaque contre les responsables iraniens

Un député iranien aux positions radicales a lancé de graves menaces à l’encontre des dirigeants arabes de la région, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient. Lors d’un rassemblement en soutien à la République islamique, Mahmoud Nabavian, membre de l'Assemblée consultative islamique d'Iran, a averti que les monarchies arabes paieraient le prix fort si les dirigeants iraniens étaient visés.

« Si une attaque est menée contre nos grands dirigeants, aucun des rois des pays arabes ni leurs palais dans la région ne seront en sécurité, et ils seront tous envoyés en enfer », a-t-il déclaré, dans des propos particulièrement virulents.

Le parlementaire a également appelé les gouvernements de la région à empêcher l’utilisation de bases militaires situées sur leur territoire pour mener des opérations contre l’Iran. Cette mise en garde intervient alors que Téhéran soupçonne certains États du Golfe de coopérer, directement ou indirectement, avec les États-Unis ou Israël dans le cadre d’éventuelles actions militaires.

Ces déclarations s’inscrivent dans un climat régional extrêmement tendu, marqué par une trêve fragile après plusieurs semaines d’affrontements entre l’Iran, les États-Unis et Israël.

Si ce type de rhétorique est fréquent dans le discours de certains responsables iraniens, il contribue néanmoins à alimenter les inquiétudes d’une escalade. Dans une région déjà sous haute tension, de telles menaces risquent de compliquer davantage les efforts diplomatiques en cours et de renforcer la méfiance entre les acteurs régionaux.