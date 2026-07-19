Iran : une nouvelle chanteuse condamnée à 74 coups de fouet pour « atteinte à la pudeur publique »

La chanteuse iranienne Anita Papist a été condamnée à 74 coups de fouet par la justice iranienne pour « atteinte à la pudeur publique ». La décision a été annoncée ce week-end par l'artiste et confirmée par l'organisation iranienne de défense des droits humains Dadbaan.

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Installée à Téhéran, Anita Papist s'est fait connaître en publiant sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles elle interprète des chansons en persan et en anglais sans porter le hijab. L'artiste a indiqué que les autorités lui avaient également confisqué son passeport et bloqué son téléphone portable, des mesures qui, selon Dadbaan, ont été prises uniquement en raison de la diffusion de ses œuvres sur Internet.

Dans un communiqué, Dadbaan dénonce une condamnation contraire aux engagements internationaux de l'Iran en matière de liberté d'expression et de création artistique, qualifiant cette peine de traitement « cruel, inhumain et dégradant ». L'organisation souligne que le fait de chanter ou de produire de la musique ne constitue pas une infraction au regard du droit iranien.

Selon l'ONG, les autorités iraniennes ont intensifié ces derniers mois leur répression contre les artistes, en particulier les chanteuses, allant jusqu'à prendre le contrôle de certains comptes personnels sur les réseaux sociaux afin d'y publier des décisions judiciaires sans le consentement de leurs propriétaires.

Sur Instagram, Anita Papist a assuré qu'elle ne cherchait pas à quitter l'Iran. Elle explique avoir rendu publique sa condamnation pour témoigner de sa solidarité avec la chanteuse Parastoo Ahmadi, condamnée le mois dernier, avec huit membres de son équipe, à la même peine de 74 coups de fouet, assortie d'une interdiction de quitter le territoire et d'exercer toute activité artistique pendant deux ans, après la diffusion d'un concert filmé sans hijab.

L'affaire a suscité de nombreuses réactions. La journaliste et militante irano-américaine Masih Alinejad a dénoncé une nouvelle illustration de la répression exercée contre les femmes en Iran. « En pleine guerre, la République islamique trouve encore le temps de condamner une jeune femme à 74 coups de fouet pour avoir chanté. Son crime ? Avoir publié une vidéo de sa musique sur Instagram », a-t-elle écrit, estimant que le régime cherche avant tout à réduire les femmes au silence.