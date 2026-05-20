Israël et les États-Unis auraient envisagé de replacer Mahmoud Ahmadinejad au pouvoir en Iran

Israël et les États-Unis auraient envisagé un scénario inattendu pour l’après-Khamenei en Iran : le retour au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad, ancien président iranien connu pour ses positions violemment anti-israéliennes et antiaméricaines, selon le New York Times.

D’après des responsables américains cités par le quotidien, ce plan aurait été élaboré par Israël dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renverser le régime théocratique iranien après les premières frappes israéliennes ayant tué le guide suprême iranien et plusieurs hauts responsables.

Mahmoud Ahmadinejad, président de 2005 à 2013, aurait été consulté au sujet de ce projet. Mais l’opération aurait rapidement tourné court. Selon les sources américaines et un proche de l’ancien président, il aurait été blessé dès le premier jour de la guerre dans une frappe israélienne visant sa résidence à Téhéran. Cette frappe aurait eu pour objectif de le libérer de son assignation à résidence.

Il aurait survécu, mais aurait ensuite perdu confiance dans le plan de changement de régime. Depuis, Mahmoud Ahmadinejad n’a pas été vu publiquement, et son état comme sa localisation restent inconnus.

Le choix de l’ancien président iranien apparaît particulièrement surprenant. Malgré ses conflits croissants avec les dirigeants actuels de la République islamique, Mahmoud Ahmadinejad reste associé à la répression interne, au soutien au programme nucléaire iranien et à ses appels passés à rayer Israël de la carte.

Selon le New York Times, plusieurs responsables américains étaient sceptiques quant à la possibilité de remettre Mahmoud Ahmadinejad au pouvoir, jugeant ce scénario risqué et peu crédible.