Israël peut rejoindre une alliance sécuritaire régionale s’il reconnaît un État palestinien, selon Ankara

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a estimé qu’Israël pourrait à terme intégrer une nouvelle architecture de sécurité régionale au Moyen-Orient, à condition de reconnaître un État palestinien dans les frontières de 1967.

Dans un entretien accordé au média économique Nikkei Asia, le chef de la diplomatie turque a évoqué ce qu’il a qualifié d’« opportunité historique » pour bâtir un cadre de coopération réunissant plusieurs puissances régionales, dont la Turquie, le Pakistan, l’Arabie saoudite, l’Égypte et les États du Golfe. Selon lui, l’Iran pourrait également rejoindre ce dispositif à l’avenir si les conditions s’y prêtent.

Concernant Israël, Hakan Fidan a affirmé que son intégration dépendait d’un règlement du conflit israélo-palestinien. « Si ce problème est résolu, je pense que la sécurité d’Israël sera également largement soutenue par les pays de la région », a-t-il déclaré.

Le ministre turc a également réaffirmé les conditions posées par Ankara pour une normalisation complète avec Israël. Selon lui, l’État hébreu doit mettre fin aux opérations militaires contre les Palestiniens et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza. « Si ces conditions sont remplies, nous pourrons revenir à une vie normale, sans problème. Nous voulons parvenir à une solution à deux États », a-t-il assuré.

Par ailleurs, Hakan Fidan s’est montré optimiste concernant les discussions entre les États-Unis et l’Iran. Soutenue par la Turquie, la médiation menée notamment par le Pakistan et le Qatar pourrait déboucher sur un accord. « Les deux parties veulent parvenir à une issue positive. Un accord n’a jamais été aussi proche », a-t-il estimé.

Le chef de la diplomatie turque a enfin jugé qu’une détente durable entre Washington et Téhéran pourrait accélérer les discussions sur un plan de paix pour Gaza et contribuer à stabiliser l’ensemble de la région.