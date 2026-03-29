Istanbul : manifestation contre la guerre menée par les États-Unis et Israël

Près d’un millier de personnes se sont rassemblées dans le centre d’Istanbul pour protester contre la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi que contre les opérations israéliennes à Gaza, selon des informations rapportées par l’Associated Press. Malgré une météo pluvieuse, les manifestants ont répondu à l’appel de plusieurs organisations conservatrices religieuses, affichant slogans et pancartes dénonçant à la fois Washington et Jérusalem.

Les participants ont scandé des messages tels que « Résistez, Gaza vaincra » ou encore « Les musulmans ne se soumettent pas à l’oppression », tandis que certaines affiches accusaient directement Israël et les États-Unis, qualifiés de « meurtriers ». La mobilisation s’inscrit dans une vague plus large de manifestations observées à travers le monde depuis le déclenchement du conflit entre l’Iran, Israël et les États-Unis.

Certains manifestants ont également critiqué les restrictions d’accès à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, bien que ces limitations concernent aussi d’autres lieux saints, dans un contexte de menaces sécuritaires liées aux tirs de missiles iraniens dans la région.

Sur place, plusieurs protestataires ont élargi leur message à d’autres conflits internationaux, exprimant leur solidarité avec divers peuples qu’ils considèrent comme opprimés. D’autres ont tenu des propos virulents, comparant les réactions des populations face aux attaques et mettant en avant des considérations idéologiques et religieuses.